Beroemd zijn heeft ook een keerzijde, ervaart Sylvie Meis. De ex-vrouw van voormalig topvoetballer Rafael van der Vaart brak door als actrice en presentatrice, maar maakte vervolgens ook carrière als model. In Duitsland is ze uitgegroeid tot één van de grootste sterren en dat is ook weleens vervelend, ervaart de 47-jarige Nederlandse.

Als iemand een carrièretijger is, dan is het Meis wel. Ze kreeg van haar moeder mee dat ze altijd moest zorgen dat ze compleet onafhankelijk was van wie dan ook. Dat lukte aardig. Met talloze fotoshoots voor grote (kleding)merken, optredens, commercials en interviews veroverde ze de afgelopen twintig jaar Duitsland. Dat was hard werken, maar bezorgt haar nu ook een gevoel van trots. "Mijn succes hangt af van hoeveel dingen ik gedaan heb die heel bijzonder waren en die heel veel erkenning hebben gegeven."

'Dat is uitzonderlijk'

Dat zegt Meis in 'Geur van Succes' op NPO 1. Daarin worden succesvolle ondernemers en beroemdheden aan de tand gevoeld over succes. Een van de bijzondere mijpalen in haar carrière is het ontwerpen van de langstlopende collectie ooit voor een supermarkt (Aldi) in Duitsland. "Ik ben de enige, dat is uitzonderlijk", klopt ze zichzelf op de borst. Alleen heeft dat bekend zijn ook nadelen, ervaart Meis.

'Dan heb ik een probleem'

"Als je als beroemdheid in staat bent je eigen merk te creëren, op te bouwen en op een niveau te brengen, dan moet je ook de verantwoordelijkheid voelen dat alles wat je doet zijn weerslag heeft op je merk. Als je het gezicht bent van grote merken, draag je ook de verantwoordelijkheid dat als je figuurlijk valt, je team ook valt. Ik ben de front vrouw. Ik kan niet zeggen: ik ga naar Mykonos (Grieks eiland, red.) en ga daar lekker gek doen. Dat gaat morgen in de krant komen en dat is echt niet geweldig. Dan gaan al die merken dingen zeggen over en tegen je. Dan heb ik een probleem."

Carrière in Duitsland

Meis was tussen 2005 en 2013 getrouwd met ex-topvoetballer Rafael van der Vaart. Samen kregen ze zoon Damián. Voor de carrière van haar man bij HSV verhuisden ze naar Duitsland en daar werden zowel Rafael als Sylvie grote namen.