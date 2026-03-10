Influencer Jade Anna van Vliet heeft op Instagram onthuld hoe ze haar vriend, topvoetballer Kenneth Taylor, heeft leren kennen. Dat ging volgens de 21-jarige gepaard met het nodige ongemak, maar toch 'viel ze als een blok voor hem'.

Van Vliet deelt haar hele leven op sociale media en heeft zo miljoenen volgers op Instagram en TikTok verzameld. Ze beantwoordt regelmatig vragen van haar fans, ook over haar relatie met Lazio-speler Taylor. Het stel is sinds 2023 samen, maar hun eerste contact verliep niet vlekkeloos.

'Heel cringe'

Dat vertelt Van Vliet naar aanleiding van een trend op sociale media. "Ik zie de hele tijd die TikTok-trend van koppels hun eerste gesprek", reageert ze na een vraag over de manier waarop ze Taylor heeft leren kennen. "Die van ons was heel cringe via Snapchat, dus die heb ik niet meer."

"We kenden elkaar al via via en hij dacht: ik probeer het gewoon", vervolgt Jade Anna. "En ik viel er natuurlijk als een blok voor..."

Lazio

Taylor en Van Vliet verhuisden onlangs samen naar Rome. De 23-jarige middenvelder maakte de overstap van Ajax naar Lazio. Maandag speelde de Italiaanse club een belangrijk duel tegen Sassuolo, dat één plek boven de Romeinen staat in de Serie A. Taylor stond in de basis en zijn ploeg won met 2-1 in eigen huis, na een beslissend doelpunt in de blessuretijd. Jade Anna zat op de tribune en deelde beelden van de feestvreugde na de overwinning.

Van Vliet en Taylor kregen in Rome bezoek van Nederlandse influencer Jipp Heldoorn en haar zoontje, die groot voetbalfan is. Hij keek dan ook zijn ogen uit in het stadion. "Hartje is vol", schreef Jade Anna bij die beelden. Ook Taylor deelde een juichfoto op Instagram.