Kenneth Taylor maakte in de winterstop de overstap van Ajax naar het Italiaanse SS Lazio. De voetballer verkaste niet in zijn eentje naar Rome, want zijn bekende vriendin Jade Anna ging met hem mee. De influencer deelde dit weekend een wel hele opmerkelijke foto op haar sociale media.

Taylor doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde zes seizoenen in het eerste elftal, maar in januari besloot hij zijn heil elders te gaan zoeken. Na 184 wedstrijden voor de Amsterdammers werd hij voor ongeveer vijftien miljoen euro binnengehaald door Lazio.

Daar speelde hij zich direct in de basis, maar een groot succes is zijn avontuur nog niet door de resultaten. De Italiaanse club won slechts twee van de acht duels sinds Taylor in Rome arriveerde en verloor afgelopen weekend met 2-0 op bezoek bij Torino. De ploeg van de Nederlandse voetballer staat daardoor op een teleurstellende tiende plek in de Serie A.

Pikante foto van geliefde

Ondertussen zal Taylor nog druk bezig zijn om te wennen aan het leven in een nieuwe stad, maar gelukkig heeft hij daar steun bij van zijn vriendin Jade Anna. Zij is een beroemde influencer en heeft op Instagram meer dan een miljoen volgers. De geliefde van de voetballer deelt de afgelopen tijd gretig beelden vanuit Italië, want dat is natuurlijk mooie content.

De influencer deelde dit weekend echter een wel hele opmerkelijke foto. Voor haar eigen bedrijf liet ze een fotoshoot doen en twee beelden daarvan plaatste ze ook op haar Instagram-account. De tweede foto was echter hoogst opmerkelijk.

De vriendin van de Lazio-voetballer verschijnt daarop namelijk in een pikant outfit, maar vooral de locatie springt in het oog. Ze zit namelijk op het toilet. "Niet de gemiddelde eigenaar", schrijft Jade Anna bij het bericht.

WK voetbal

De 23-jarige Taylor hoopt zich de komende tijd bij Lazio in de kijker te spelen voor het Nederlands elftal. Komende zomer doet Oranje tenslotte mee aan het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Taylor was vier jaar geleden onderdeel van de WK-selectie in Qatar, maar mocht toen enkel vijf minuten invallen in het groepsduel tegen Qatar. In totaal speelde hij vijf interlands.