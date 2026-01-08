Tijdens een woensdagavond vol Premier League-duels moest de BBC razendsnel schakelen. De beroemde presentatrice van Match of the Day, Gabby Logan, kreeg twintig minuten na de start van het programma een hartverscheurend bericht. Hierdoor moest ze hals over kop de studio verlaten.

Het programma Match of the Day van de BBC, waar een Premier League-duel wordt uitgelicht, kreeg woensdag een schokkende wending. De populaire presentatrice Logan verliet midden in een live-uitzending de studio door familietragedie.

Familietragedie midden in live-uitzending

Een collega van Logan, Mark Chapman, die op dat moment een radioshow voor de BBC presenteerde, werd met spoed opgeroepen om haar plaats in te nemen en de tv-uitzending af te maken. Chapman legde de verrassende wissel direct en transparant uit toen de live-uitzending werd hervat: "Helaas heeft Gabby een familie-noodgeval waar ze zich onmiddellijk om moest bekommeren. Ze is daarom vertrokken en ik ben vanuit de radiostudio gekomen om de uitzending af te maken", zo verklaarde hij.

Logan, Chapman en hun kompaan Kelly Cates vormen nu het presentatietrio van de BBC-show en een van de langstlopende voetbalprogramma's ter wereld, met de eerste uitzending op 22 augustus 1964. Het drietal volgde dit seizoen onder meer oud-international Gary Lineker op, die de show bijna 25 jaar presenteerde.

Overleden vader

Later werd de hartverscheurende reden voor Logans plotselinge vertrek uit de uitzending duidelijk. Volgens diverse Britse media is haar vader, Terry Yorath, overleden. Yorath was een Welsh international en speelde onder meer voor Engelse clubs als Leeds United, Coventry City en Tottenham Hotspur.

Yorath was tussen 1988 en 1993 ook bondscoach van het nationale team van Wales. Hij verliet destijds de nationale ploeg, nadat hij op het nippertje de kwalificatie voor het WK van 1994 in de Verenigde Staten had misgelopen.

