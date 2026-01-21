Bekende influencer Jade Anna van Vliet staat momenteel nog meer in de schijnwerpers dan normaal vanwege de transfer van haar vriend Kenneth Taylor. Ook sportverslaggeefster Noa Vahle ziet haar filmpjes voorbij komen op sociale media. Zij deelt haar duidelijke mening over een bepaalde trend.

De 21-jarige Van Vliet deelt haar hele leven met miljoenen volgers. De verhuizing met Taylor staat momenteel centraal in haar posts. De voetballer maakte de overstap van Ajax naar Lazio Roma en dus verhuist hij met zijn vriendin naar de Italiaanse hoofdstad. Daar komen ook de nodig emoties bij kijken. Voor de influencer is het een grote stap om haar familie in Nederland achter te laten.

'En dan doorjanken'

Vahle is geen fan van die openhartige posts. "Weet je waar ik heel even over wil zeiken? Het is een soort trend, denk ik, ik begrijp het niet... Mensen op social media die zichzelf filmen terwijl ze moeten janken," begint ze in de podcast HNM met Hélène Hendriks en Noa Vahle. "Sorry, maar ik zie het echt bij zoveel mensen. Laatst bijvoorbeeld bij de vriendin van Kenneth Taylor, Jade Anna. Die moest dan ook huilen."

"Maar ik ga het me even voorstellen. Dan ben je verdrietig, niet alleen zij, maar ook andere influencers, en dan denken ze: wacht heel even, momentje, ik zet even m'n camera neer", zegt Vahle vol ongeloof. "En dan doorjanken. Dat is dan onder de noemer: we moeten alles laten zien van ons leven, we moeten ook onze onzekerheden laten zien. Jongens..."

Taylor speelde maandag zijn eerste wedstrijd voor Lazio. De Romeinen gingen keihard onderuit tegen Como: 0-3. Van Vliet was ook aanwezig in het stadion.

