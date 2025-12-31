Het is misschien wel de grootste sporthype van het moment: Hyrox. Dat is ook Noa Vahle, Merel Ek en Hélène Hendriks niet ontgaan. Zij geven in HNM De Podcast hun mening over de fitnessuitdaging.

"Ik heb ook wat te zeiken. Kennen jullie Hyrox?", vraagt Vahle aan haar collega's. "Het is helemaal een soort nieuwe hype", legt ze vervolgens uit. Het is een combinatie van hardlopen en fitnessoefeningen. "Het zijn allemaal grote evenementen en daar doe je als duo aan mee of in je eentje."

"Diep respect voor de mensen die dat doen", vervolgt ze nog positief. "Die zichzelf een doel stellen en dat gaan bereiken." Maar dan slaat ze een andere toon aan. "Maar dat je dan vervolgens 38 foto's op je social media zet van: kijk mij, Hyrox, nieuw pr'tje."

IJdel

"Dus het is niet per se Hyrox wat je haat, maar de mensen die er zo mee uitpakken", haakt Ek in. Toch kan Hendriks zich niet helemaal bij de kritiek aansluiten. "Dat doen wij toch ook met ons werk", zegt ze. "Wij zijn trouwens ook te ijdel. Wij gaan voor een podcast eerst een uur in de visagie zitten."

Ex-topsporters

Hyrox is ook een enorme hype onder oud-topsporters. Zo is Erben Wennemars groot fan van de uitdaging. Het schaatsicoon deed dit jaar zelfs mee aan het WK in Chicago en mocht daar de vlaggendrager voor Nederland zijn. Ook Irene Schouten traint voor de sport. Ex-tophockeyster Naomi van As heeft ook al eens een Hyrox-parcours afgelegd.

Wennemars verzette zich onlangs ook tegen kritiek op Hyrox. Volgens hem is het een vorm van 'topsport'. "Hyrox doet fitnessraces. Drie tot vier miljoen mensen in Nederland hebben een abonnement op een sportschool. Al die mensen gaan er heen voor Instagram of gekke klasjes. Maar er was geen sport voor een sportschool. Dit is eigenlijk de eerste echte sport voor een sportschool", zei hij in Bureau Sport.