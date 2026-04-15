Noa Vahle wil fit bij het WK komende zomer verschijnen in de Verenigde Staten. Daarvoor nam ze een ingrijpend besluit, door aan een strikt dieet te beginnen. De onthulling in haar eigen podcast maakte veel los. Zo erg zelfs, dat haar bezorgde oma contact opnam.

Wekelijks gaat de populaire presentatrice luchtig in gesprek met haar vriendinnen Hélène Hendriks en Merel Ek. Vorige week kwam ter sprake dat Vahle op dieet is. "Ik ben momenteel een beetje hangry, want ik wil graag fit naar het WK", onthulde ze. "Ik ben dus een beetje aan het opletten op mijn eten. Ik ontbijt niet meer met donuts. Ik eet minder koolhydraten, want daar zitten ook veel suikers in."

Het effect merkt Vahle, maar veel plezier er aan heeft ze niet. "Ik vind het leven zonder borrelplank, koekjes en chocolade echt minder leuk", bekende ze. "Het gaat me niet eens om de kilo's, maar je voelt je oprecht fitter", zei ze er wel bij.

Uitspraken Noa Vahle breed uitgemeten

Een week later trapt het drietal van HNM De Podcast af met de vele pushberichten die verschenen over Vahle. "Gaat het?", wil tafelgenote Ek weten van Vahle. "Ik las dat je je leven radicaal hebt omgegooid", voegt ze er aan toe. Het zorgt voor gelach bij de vrouwen. "Ik kreeg het ene pushbericht na het andere dat jij in aanloop naar het WK drastische beslissingen had genomen", aldus Ek.

"Het leven is een stúk minder leuk geworden", overdrijft Vahle de zaak zelf. "Ik dacht eerst: dit gaat weer over de drugs die je hebt moeten laten liggen", gaat Ek verder. "Maar het wordt langzaam wel problematisch", haakt Hendriks in. "Je hebt een drugsprobleem, je hebt een een dieet. Ik kan je ribben tellen. Het gaat niet goed met Noa Vahle", zegt ze gekscherend.

Bezorgde oma

"De grap was vorige week dat er zo veel komkommernieuws uit onze podcast komt. Maar het AD, Telegraaf, Nu.nl...", somt Vahle op. "Ze waren er allemaal bij", vult Hendriks voor haar in. "Je zou toch zeggen dat er belangrijker nieuws is in de wereld", denkt Vahle. Zij kreeg het ene na het andere stuk doorgestuurd.

"Van oud-collega's, mijn oma", vertelt ze. "Waren mensen bezorgd?", vraagt Ek aan haar. "Ja, jouw oma was bezorgd. Dat weet ik van jouw vader, of jouw opa. Een van de twee", mengt Hendriks zich. "Mijn oma was wel bezorgd over het eerdere verhaal dat ik vertelde, van die drugs. Oh trouwens, als deze uitkomt, 90 jaar geworden", zegt Vahle over haar oma, waarna felicitaties volgen van haar collega's. "Ik denk dat ze fitter dan jou is", wijst ze naar Ek, waarna de drie verder kibbelen over de sportieve avonturen van laatstgenoemde.