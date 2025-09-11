Eva Murati heeft fans versteld doen staan met een reeks foto's op Instagram. De populaire Albanese sportpresentatrice deed dat op het Venice Film Festival in Italië. "Zij is de perfecte vrouw", is een van de vele reacties.

De 30-jarige Murati is de Hélène Hendriks van Albanië, ze presenteert in het land de Champions League. Door haar werk gaan er deuren voor haar open. Zo was de Albanese onlangs bij het Filmfestival van Venetië. Daar waren ook onder anderen Jade Anna van Vliet (vriendin van Kenneth Taylor) en Georgina Rodriguez, de verloofde van Cristiano Ronaldo.

'Leef de droom'

Vorige week plaatste Murati al een fotoreeks vanaf de rode loper in Venetië. 'Leef een droom. Een avond om nooit te vergeten', was het bijschrift. Maar daar bleef het niet bij. Woensdag trakteerde ze haar 1,3 miljoen volgers op nieuwe beelden. Ze droeg een handgemaakte jurk van het merk 1er Etoile.

Murati kan niet alleen rekenen op heel veel likes. Mensen in de comments zijn lyrisch. Een fan schreef de prachtige woorden: "Zij is de perfecte vrouw." Ook werd de Albanese presentatrice omschreven als "Goddelijk". "Ze ziet er prachtig uit, zoals altijd", was een ander compliment van iemand. "Heel elegant", reageerde een ander.

Afrekenen met 'haters'

Veel positivisme dus rondom Murati, maar dat was lang niet altijd zo. De Albanese kreeg veel kritiek te verwerken toen ze haar eerste stappen zette in de televisiewereld. "Ik werd online gepest door haters en moest leren om mezelf te waarderen", onthulde ze. "Ik ben gestopt met het zoeken naar goedkeuring van buitenaf en heb de kracht gevonden in interne validatie."

Murati is naast presentatrice van Champions League-avonden ook actrice en model. De link met het beroemde Filmfestival van Venetië is dus snel gemaakt. Murati schitterde vooral in Albanese films en werd groot door reclamespotjes. Inmiddels is ze niet meer weg te denken van de Albanese televisie.