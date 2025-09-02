Cristiano Ronaldo heeft zijn aanstaande bruid dolgelukkig gemaakt, zo blijkt wel uit de foto's die opduiken van Georgina Rodriguez in Venetië. In de Italiaanse toeristenstad trok ze veel bekijks op de rode loper tijdens het Internationale Filmfestival. Vooral de peperdure verlovingsring, die ze een maandje geleden kreeg van de Portugese stervoetballer, trok de aandacht.

De veertigjarige Ronaldo verraste Rodriguez in augustus door haar ten huwelijk te vragen. Ze zei 'ja' en kreeg een ring ter waarde van zo'n 2,5 miljoen euro om haar vinger geschoven. Zo'n prijzig sieraad kan de buitenwereld bijna niet aan, dus verscheen-ie nog niet tot nauwelijks in het openbaar. Maar voor het Filmfestival, waar duizenden grote namen op af kwamen, trok ze de ring uit de kast en liet ze 'm dolgelukkig aan de rest van de wereld zien.

Ronaldo afwezig

Uitgebreid poserend vestigde ze de aandacht op de enorme 'blingbling' om haar linker ringvinger. In diverse poses konden de fotografen niet anders dan de aandacht daar op te vestigen. Ronaldo zelf was er niet bij, want hij moest met zijn club Al-Nassr de Saoedische competitie openen. Hij scoorde in de 5-0 zege bij Al-Taawon. Daarna vertrok hij naar Portugal om zich te melden bij de nationale ploeg. Voor de winnaar van de Nations League Finals in juni begint de WK-kwalificatie. Het is de eerste keer dat Portugal samenkomt sinds de dood van speler Diogo Jota.

Al samen sinds 2016

Maar de afwezigheid van haar man kon de pret niet drukken bij Rodriguez, die straalde van oor tot oor in Venetië. Ze is al lang samen met de Portugese superster en dus inmiddels wel gewend aan alle aandacht. Rodriguez en Ronaldo zijn al sinds 2016 samen en leerden elkaar kennen in een Gucci-winkel in Madrid, waar het Spaanse model toen werkte. In 2017 verwelkomden ze hun eerste kindje: Alana (7). Eind oktober 2021 maakten Ronaldo en Rodriguez bekend dat ze een tweeling verwachtten. Alleen dochter Bella Esmeralda (3) overleefde de geboorte. Zoon Angel overleed.

De mooiste foto's

Check hieronder de mooiste foto's van Rodriguez tijdens het filmfestival in Venetië, met de nadruk op de verlovingsring die ze van haar partner Cristiano Ronaldo kreeg.