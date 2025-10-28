Italiaanse voetbalkijkers moeten het doen met Eleonora Incardona, hun versie van Hélène Hendriks en Noa Vahle. Afgelopen zondag stond ze aan de zijlijn bij het topduel tussen Lazio en Juventus. Daar ontsnapte de 34-jarige presentatrice maar net aan een nat pak.

Incardona plaatste een video op Instagram waarop ze op hoge hakken en in een jurk van het veld sprintte. De reden: achter de presentatrice ging plotseling de sproeier aan om het grasveld te besproeien. Het water was ook rechtstreeks op de Italiaan gericht. Uit haar ooghoek zag Incardona de wateraanval en rende snel weg.

Een groot deel van haar 1,3 miljoen volgers vond de post leuk. Incardona ontving meer dan 35 duizend likes. Een gebruiker reageerde: "Ik ben blij dat je aan het water bent ontsnapt." Een ander zei: "Prachtig, zoals altijd." En een derde schreef: "Je bent de mooiste op DAZN."

Na de ontsnapping was Incardona getuige van een nieuwe wedstrijd zonder overwinning voor Juventus. Toma Basic (28) scoorde in de negende minuut de enige treffer namens Lazio. Een dag na de nederlaag nam de club afscheid van trainer Igor Tudor. Na een wisselvallige seizoensstart staat de Oude Dame achtste met slechts twaalf punten uit acht wedstrijden. Dat kon volgens het bestuur niet door de beugel.

Veelbesproken presentatrice

De 34-jarige Incardona is collega van Dileetta Leotta, de vrouw van keeper Loris Karius die voor Schalke 04 keept. Incardona was afgelopen zomer onderwerp van gesprek op het WK voor clubteams. Daar kreeg ze felle kritiek vanwege een van haar outfits. Het werd door een collega omschreven als 'vulgair'.

Incardona beet na een tijdje radiostilte van zich af. "Het helpt me om uit te drukken wie ik ben en me zelfverzekerd te voelen, zelfs in door mannen gedomineerde of stressvolle omgevingen", sloeg ze terug.