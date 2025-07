DAZN-presentatrice Eleonora Incardona (34) kreeg een flinke bak kritiek over zich heen toen ze wederom in een "vulgaire" outfit verscheen voor de camera tijdens de kwartfinales van het WK voor clubteams tussen Fluminense en Al-Hilal (2-1). In gesprek met Global Networker Magazine doorbreekt de presentatrice nu de stilte: "Ik geef mijn vrouwelijkheid nooit op!"

De presentatrice staat bekend om haar opvallende, vaak wat schaars geklede outfits. Maar toen zij bij de desbetreffende wedstrijd verscheen in een tweedelige set, waarvan het bovenstukje een bralette met een diep decolleté en spaghettibandjes betrof, kon zij rekenen op kritiek van collega's.

'Niet bevoorderlijk'

"Als je op gelijk niveau met spelers en officials wilt praten, is dat niet bevorderlijk", zei voetbalpresentatrice Valentina Maceri (31), die momenteel de Champions League-avonden presenteert op de Zwitserse zender Blue, in gesprek met Bild. Maceri gaf aan de manier van presenteren van haar collega "soms vulgair" te vinden.

Ook mode-expert en styliste Sonja Grau uit München bekritiseerde de outfit: "De look maakt geen serieuze indruk. Afhankelijk van de situatie is dit prima acceptabel in de vrije tijd, bijvoorbeeld op het strand of aan een meer. Mevrouw Incardona was een zakenvrouw, en dat is absoluut niet professioneel en heeft niets met stijl te maken."

'Helpt me om me uit te drukken'

Na een periode van stilte, bijt Incardona nu van zich af in gesprek met Global Networker Magazine: "Het helpt me om uit te drukken wie ik ben en me zelfverzekerd te voelen, zelfs in door mannen gedomineerde of stressvolle omgevingen."

"Ik geef mijn vrouwelijkheid nooit op", gaat ze verder. "Integendeel, ik gebruik het als een kracht. Als je je goed voelt, ben je overal klaar voor." De Italiaanse deed verslag van het WK voor clubteams namens de zender DAZN. Incardona was voor haar carrière als presentatrice succesvol in de modellenwereld. De Italiaanse rondde ook haar rechtenstudie af en ze gaf al meermaals aan dat ze na haar loopbaan als presentatrice in de juridische wereld verder wil.