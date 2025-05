Populaire voetbalster (21) loopt binnen na ontslag door delen van pikante beelden: 'Ik voel me sterker'

Een heel bizar verhaal uit Brazilië. Marcela Soares speelde daar namelijk voor zaalvoetbalteam Pelotas, maar toen die club erachter kwam dat ze op internet wel hele pikante beelden deelde, werd ze ontslagen. Dat was een klap voor Soares, maar financieel hoeven we ons geen zorgen te maken over haar.

Soares speelde jarenlang voor een aantal bekende zaalvoetbalteams in Brazilië, maar besloot ondertussen ook een tweede carrière aan te gaan. De Braziliaanse maakte een profiel aan op het platform OnlyFans en daarop deelde ze wel hele intieme beelden van zichzelf. Het leverde haar veel populariteit op, maar de club kon er niet om lachen en stuurde haar de laan uit.

Inkomen honderd keer hoger na ontslag

Het was een dreun voor haar, want volgens Soares stond er nergens in haar contract dat ze het niet mocht doen. "Het is echt hypocriet. Ik werd veroordeeld, buitengesloten en er werd me onrecht aangedaan, ook door andere vrouwen", vertelt ze in gesprek met het Braziliaanse medium O Globo. Toch ziet ze ook voordelen: "Maar ik heb er vrijheid en financiële onafhankelijkheid voor teruggekregen. Ik voel me inmiddels sterker."

Dat komt mogelijk ook door haar beter gevulde portemonnee. De zaalvoetbalster kreeg aan het begin van haar carrière niet meer dan een maandelijkse onkostenvergoeding van ongeveer 80 euro en wist naar eigen zeggen in haar eerste maand op het pikante platform al omgerekend zo'n 8.000 euro te verdienen. Dat is dus honderd keer zo veel.

Soares zou dolgraag weer voetballen, maar dan moet er wel wat veranderen: "Ik hou ervan om te spelen. Zaalvoetbal is onderdeel van wie ik ben, maar ik accepteer het niet dat ik op een plek ben waar ze mijn leven buiten het veld controleren."

Ook populair op Instagram

De 21-jarige Soares is niet alleen op OnlyFans populair, want ze verzamelde inmiddels ook al meer dan 240.000 volgers op Instagram. Dat is haar gelukt zonder dat ze hele diverse content deelt op het sociale medium. De ex-zaalvoetbalster plaatst namelijk bijna alleen maar beelden waarop ze het wel heel gezellig heeft met andere vrouwen en het lijkt dus vooral een voorproefje voor wat mensen op het pikante platform kunnen verwachten.