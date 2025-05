'Mooiste voetbalster' brengt hoofd van fans op hol met opvallende foto vanuit slaapkamer

Alisha Lehmann wordt al lange tijd gezien als de 'mooiste voetbalster ter wereld', maar er zijn kapers op de kust. Madelene Wright timmert al even aan de weg als voetbalsters, maar inmiddels maakt ze ook furore als model via het bekende platform OnlyFans.

Wright begon haar carrière als voetbalster, maar al snel liet ze het veld achter zich voor een loopbaan op Onlyfans. Vervolgens ging het toch weer kriebelen en trok ze de schoenen weer aan. In Engeland speelde Wright voor clubs als Leyton Orient en Chesham United. Vervolgens besloot ze nog geen maand geleden dat het voetballen niet meer te combineren was met haar carrière als model en ging ze officieel weer met voetbalpensioen.

'Meest sexy voetbalster' danst erop los na kampioenschap in Italië Het vrouwenelftal van Juventus is vrijdag kampioen geworden van Italië. Reden genoeg voor een feestje natuurlijk, waarbij de Zwitserse Alisha Lehmann het voortouw nam.

Gedwongen vertrek

Haar vertrek bij Chesham in 2020 was niet geheel vrijwillig, aangezien de clubleiding Wright wegstuurde vanwege expliciete beelden op Snapchat. Video's van de Engelse lekten uit waarop te zien was dat ze champagne aan het drinken was en aan een lachgas ballon zoog. Daardoor begon ze met het serieus nemen van haar Instagram-carrière en startte ze een account op het bekende platform OnlyFans.

Influencer

Wright bleek een rijzende ster in de social media-wereld, want al snel wist ze veel volgers bij elkaar te halen. Ze zit op dit moment op 323.000 volgers en haar posts pakken om en nabij de 3000 likes. Op OnlyFans heeft ze ook een groot aantal fans die betalen voor haar expliciete foto's. Ook met haar laatste foto maakte ze een grote indruk op haar volgers en fans.

Waar Wright vaker een beeld deelt in bikini op een strand plaatste ze nu een foto vanuit de slaapkamer. In een ochtendjas liet de Engelse een gedeelte van haar been zien en plaatste ze daarbij de tekst: 'Thuis', met daarbij een hartje. De reacties eronder zijn veelzeggend, want de emoticons met hartjesogen in de reacties zijn niet te tellen.