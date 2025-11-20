Het leven lacht Lando Norris momenteel toe. De Britse F1-coureur kan in Las Vegas komend weekend een grote stap zetten richting zijn eerste wereldtitel en hij is ook nog eens gelukkig in de liefde. Zijn populaire vriendin Magui Corceiro deed in aanloop naar de race in de Amerikaanse gokstad een opvallende uitspraak.

Norris is de laatste weken in topvorm en lijkt daarmee de basis te hebben gelegd om zijn eerste titel te gaan pakken. Hij won in Mexico en was in Brazilië in zowel de sprint- als de hoofdrace oppermachtig. Het leven lacht hem toe en misschien is dat ook wel te danken aan het feit dat hij ook in de liefde gelukkig is.

De Brit bevestigde eerder dit jaar na ongeveer een jaar aan geruchten dat hij een koppel vormt met de Portugese Corceiro, die influencer, model én actrice is. Zij is ook een bekende naam in de sportwereld, want ze had eerder een relatie met voetballer Joao Felix. Corceiro is daarnaast enorm populair op sociale media. Zo volgen meer dan twee miljoen mensen haar verrichtingen op Instagram.

'Dat is het enige waar ik goed voor ben'

Corceiro was dit seizoen al een aantal keer aanwezig tijdens een raceweekend van Norris om hem aan te moedigen. In gesprek met het Portugese medium Jornal do Notícias gaat ze voor één van de eerste keren in op haar relatie met de Britse coureur. De regie neemt haar tijdens races vaak in beeld, maar daar is ze naar eigen zeggen niet mee bezig.

"Ik ben daar om iemand aan te moedigen", vertelt ze. "Ik heb er verder niets mee te maken, ik weet helemaal niets van auto's. Het enige waar ik goed voor ben is om iemand te supporten. Ik bepaal niet waar de camera's zich op richten. Ik heb er niets mee te maken. Als ze me filmen dan is dat maar zo. En als ze dat niet doen dan maakt dat ook niet uit. Uiteraard zijn er een hoop camera's, maar soms heb ik niet eens in de gaten of ik wel of niet gefilmd wordt."

Strijd om wereldtitel

Mogelijk is Corceiro straks de partner van de regerend wereldkampioen, want Norris staat er heel goed voor. Hij heeft met nog drie races te gaan 24 punten voorsprong op teamgenoot Oscar Piastri en staat zelfs 49 punten voor op Max Verstappen. Norris kan dit weekend in Las Vegas nog niet de titel pakken, maar wel ervoor zorgen dat de Nederlander definitief onttroond wordt.