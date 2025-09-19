Lando Norris heeft zich uitgesproken over zijn relatie met Margarida Corceiro. De 25-jarige Formule 1-coureur wordt sinds 2023 in verband gebracht met het Portugese model, nadat ze samen in Monaco werden gespot. De Brit oppert echter dat ze nog niet zo lang samen zijn.

Het stel werd eerder dit jaar zoenend in de paddock gespot, sindsdien is het na alle geruchten duidelijk dat hun relatie serieus is. Norris vertelde openhartig over de situatie tijdens een interview aan British Vogue. "We leerden elkaar een paar jaar geleden kennen, maar we zijn pas sinds kort echt samen."

Complimenten

Op de vraag wat zijn vriendin zo 'speciaal' maakt, strooide Norris zonder aarzelen met complimenten. "Bij haar kan ik helemaal mezelf zijn", zo begon hij zijn lofzang. "Ze is heel nuchter, maar leidt tegelijk ook een behoorlijk gek leven. Het is fijn dat we gewoon samen een boot kunnen huren voor een dag, of gewoon naar huis gaan en ontspannen."

Hoewel het allemaal erg goed gaat, is er toch één ding dat Norris graag zou veranderen in zijn relatie met de Portugese influencer. "Het grootste waar ik aan probeer te werken, is haar enthousiast krijgen voor golf. Ze háát golf."

Margarida Corceiro

De 22-jarige vriendin van Norris komt uit Portugal en heeft een grote aanhang op sociale media, met meer dan twee miljoen volgers op Instagram en ruim 800.000 fans op TikTok. Daarnaast is ze actief als actrice en als lingeriemodel. Tussen 2019 en 2023 had ze een relatie met de Portugese voetballer João Félix.

Bewogen vrije trainingen

Norris beleefde op vrijdag een bewogen eerste en tweede vrije training. De Brit reed uitstekend tijdens de eerste sessie, waarbij hij als eerste eindigde. Vlak achter hem finishte zijn teamgenoot Oscar Piastri.

De tweede vrije training verliep echter minder vlekkeloos voor Norris. De Mclaren-coureur startte sterk, maar zijn sessie eindigde eerder dan gehoopt. Dit omdat hij tegen de muur aan klapte. Hierdoor moest hij het doen met een tiende plaats.

Op zondag staat Norris om 13:00 uur Nederlandse tijd aan de start van de GP in Baku.