Populaire wielrenster Puck Moonen heeft al een tijdje last van een vervelende blessure. Na veel onderzoeken zal ze binnenkort worden geopereerd. 'Gek genoeg' kijkt ze al uit naar het herstel.

De influencer met 879.000 volgers geeft op Instagram een inkijkje in haar medische proces. Ze had al lang last van haar rechterbeen en besloot te gaan onderzoeken waar dat vandaan kwam. Na MRI-scans bleek ze last te hebben van een vernauwing van de bekkenslagader.

Dat betekende dat Moonen onder het mes moest om van haar klachten af te komen. Inmiddels is het bijna zover. "Ik ben bezig met mijn laatste trainingen voor de operatie", schrijft ze bij een reeks foto's van zichzelf op de fiets en in de sportschool. "Gek genoeg kijk ik ernaar uit."

"Dit zijn de laatste sessies met een been dat pijn doet en niet werkt. Ook een goede herinnering waarom de ingreep zo hard nodig is", vervolgt ze. Na de operatie zal ze lang rust moeten houden om te herstellen. Maar daar heeft de 29-jarige Moonen al wat op bedacht. "Die periode ziet er goed uit, met de release van Call of Duty Black Ops 7", doelt ze op de videogame die deze week uitkomt.

Bekende wielrenster

Moonen werd bekend dankzij haar succes op de fiets. In 2017 werd ze ook nog verkozen tot 'mooiste sportvrouw van Nederland' door mannenblad FHM. Ondanks dat het aantal volgers van de influencer blijft groeien, bleven de resultaten op de fiets uit. Ze doet niet meer mee op professioneel niveau, maar heeft dankzij haar grote aantal volgers wel van haar hobby haar werk gemaakt.

Verloofde

Naast haar liefde voor de fiets is ze ook groot fan van autosport. Ze bezocht eind augustus de Formule 1 in Zandvoort en genoot enorm op het circuit. Haar verloofde Callan O'Keeffe is ook voormalig autosportcoureur. De 28-jarige Zuid-Afrikaan vroeg vriendin op oudejaarsavond ten huwelijk. Eerder had Moonen een relatie met BMX'er Twan van Gendt.