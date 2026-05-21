Humberto Tan werkte zich de voorbije maanden in het zweet. Maar dat deed de zestigjarige presentator niet alleen, zijn zoon Benjamin (18) doorliep hetzelfde traject. Samen sierden ze de cover van Men's Health. "Ik was gelijk verkocht."

De presentator van RTL Tonight en in het verleden NOS Studio Sport ging van 95 naar 88 kilogram in twaalf weken tijd. Dat allemaal met krachttraining, op maat gemaakte voeding en minimaal 7000 stappen per dag. "Super trots op mijn zoon en ook geweldig om het samen met hem gedaan te kunnen hebben", omschreef Tan al in een bericht op Instagram. "Eén van mijn beste shapes ooit, sowieso de beste van de laatste twintig jaar", noemde hij het ook.

Eerste vader en zoon op cover Men's Health

Het tweetal schoof ook aan in de podcast van Men's Health. "Als ik over veertig jaar dood ben, dan is die shoot met zijn tweeën nog iets waar hij aan kan denken. Aan die dag. Voor mij is het fantastisch om met mijn zoon te doen. Ik kijk daar naar en dan denk ik: ach, ja! Dat is ons kind”, vertelt hij over de zoon van hem en Ineke Geenen, met wie Tan in 2023 uit elkaar ging.

Dat ze samen op de cover staan, betekent dan ook veel voor hem. "Dat vind ik echt geweldig, dat is echt mooi. Dat was een belangrijke motivatie", aldus de presentator. "Ook nog voor de vaderdagissue, dat is echt wel bijzonder. Ook nog de eerste vader en zoon op de cover", glundert hij. Zoon Benjamin zegt: "Ik wilde het gelijk doen, ik was gelijk verkocht. Cool, vet, samen met met mijn vader. Leuk!"

Complimenten van bekende Nederlanders

De shoot viel bovendien goed bij veel bekende Nederlanders. Ook veel sporters reageerden onder de post van Tan. Zo lieten (oud-)schaatsers Irene Schouten, Jenning de Boo en Kjeld Nuis een positieve reactie. Namen als Robert Doornbos (ex-Formule 1), voormalig voetballer Ronald de Boer en Daphne Deckers (partner van oud-tennisser Richard Krajicek) lieten zich lovend uit.

