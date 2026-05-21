Het zijn drukke tijden voor Rafael van der Vaart. De voormalig topvoetballer is werkzaam als analist voor Ziggo Sport en de NOS en met het WK voor de deur is er natuurlijk genoeg te melden. Daarnaast staat er ook een grote verandering in zijn leven met Estavana Polman op de planning, al geeft Van der Vaart toe daar weinig aan bij te dragen.

De twee gaan namelijk verhuizen. Van der Vaart en Polman wonen nu nog in Roemenië, maar aan die periode komt een eind. Polman speelt vrijdag 22 mei haar allerlaatste handbalwedstrijd bij Rapid Bucuresti. Omdat haar imponerende carrière ten einde komt, besluit het stel terug te keren naar Nederland.

Dat gebeurt dus in een periode waarin Van der Vaart (43) ook veel moet werken. In De Coen & Sander Show van radiozender Joe vertelt de voormalig topvoetballer van onder meer Real Madrid, Ajax en het Nederlands elftal over de drukke weken. Wel wordt duidelijk dat de 109-voudig international niet volop met dozen inpakken bezig is. "Ik zit natuurlijk midden in een verhuizing. We gaan terug naar Nederland. Dan moeten veel dingen geregeld worden. Nu wordt Es boos, want ik regel niks en zij doet alles." Om er grappend aan toe te voegen: "Daarom sta ik op de padelbaan. Zij is mijn spullen aan het pakken."

De 33-jarige Polman lijkt het voortouw in de verhuizing inderdaad te moeten nemen, want voor Van der Vaart is het veelvuldig werken geblazen tijdens het WK. "Ik ga voor het WK echt heen en weer naar Nederland. Dan ga ik weer terug hiernaartoe (Roemenië, red.) en eind juni komen we weer terug." Raffie zal voor de NOS als analist te zien zijn tijdens veel voetbalwedstrijden in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Dichter bij de familie

De voormalig middenvelder geeft wel eerlijk toe dat hij het prima vindt om Roemenië achter zich te laten. "Het beviel wel lekker in het buitenland. Maar ja, ik voetbal niet meer en zij handbalt dan niet meer. Dan heb je ook weinig te zoeken in het buitenland en is het lekker om weer wat dichter bij je familie te zijn." Zo woont Van der Vaarts zoon Damián bij de ouders van Van der Vaart. "Dus die gaan we ook weer vaker zien, wat superleuk is. Dus, zeker zin in", sluit hij af.

Samen met Wesley Sneijder begon Van der Vaart in Nederland al een nieuw avontuur. Voor Ziggo Sport maken de twee oud-ploeggenoten inmiddels een podcast, waarin ze openhartige verhalen uit het verleden vertellen, Daarnaast maakte Raf de tongen los tijdens de laatste uitzending van Studio Voetbal. Daar kwam hij af en toe niet al te lekker uit zijn woorden en later vertelde hij wat de reden daarvan was. Hij had op voorhand een paar glazen wijn op en die vielen 'wat zwaarder' dan hij gewend was. Onder meer Johan Derksen was kritisch op die actie.

