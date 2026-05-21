Estavana Polman neemt komend weekend definitief afscheid van de handbalsport. Ze speelt dan haar laatste wedstrijd met Rapid Bucuresti. Haar lange carrière blijkt flink wat sporen te hebben nagelaten.

In het handbal gaat het er vaak hard aan toe en dat heeft ertoe geleid dat Polman verslaafd raakte aan pijnstilling, zo wordt beschreven in het boek Gewoon Estavana. Biograaf Gerben Engelen geeft in gesprek met Weekend alvast in inkijkje in haar verhaal.

'Daar ontbeet ze mee'

Engelen stelt dat Polman geen dag pijnvrij is en dat ’haar lichaam voelt als dat van een tachtigjarige’. Daardoor raakte de vriendin van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart verslaafd aan paracetamol. Het begon met pijnstilling tijdens trainingen en wedstrijden, maar had de pillen vervolgens ook nodig om de dag door te komen. "Voorheen ontbeet Estavana bijna dagelijks met paracetamol en ibuprofen, daarmee werd ze op de been gehouden", vertelt de schrijver.

Later leerde ze er beter mee om te gaan. "Handbal is een keiharde sport, op het veld is het bloed aan de paal", aldus de schrijver. "Ondanks de pijn aan haar lichaam denk ik dat zij de opofferingen die ze heeft gedaan dubbel en dwars waard vindt."

Angst

Polman moest in haar carrière verschillende medische behandelingen ondergaan, waaronder een zware knieoperatie na een kruisbandblessure. En de handbalster komt bepaald niet graag in het ziekenhuis. "Estavana is als de dood voor iedereen in een witte jas", aldus Engelen. "De injectiespuiten voor haar knie waren keer op keer een groot drama, dat is voor voor haar echt een martelgang."

De handbalster heeft ook problemen met haar zicht, maar daar wil ze niets aan laten doen. Er is al een aantal keer een laserbehandeling voorgesteld, waardoor ze 40 procent beter zou kunnen gaan zien, maar: "Ze moet er niet aan denken dat iemand in haar ogen gaat peuteren, alleen al het idee maakt haar misselijk. Ik weet niet of ze het risico wel aandurft als ze straks is gestopt."

Pensioen

Polman speelt vrijdag haar laatste wedstrijd voor haar club Rapid Bucuresti. Daarna gaat ze genieten van wat rust met haar gezin. Samen met haar vriend Rafael van der Vaart en dochter Jesslynn verhuist ze dan ook weer terug van Roemenië naar Nederland. Haar boek Gewoon Estavana verschijnt op 21 juli.

