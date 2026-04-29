Hélène Hendriks is een manusje van alles. Ze presenteert voetbalavonden op Ziggo Sport, heeft haar eigen talkshow en babbelt er vrolijk op los met haar collega's Noa Vahle en Merel Ek in een podcast. Maar binnenkort zal de 45-jarige presentatrice ook te zien zijn in een nieuwe show.

Het gaat om de Staatsloterij Show. Die is in een nieuw jasje gestoken, nadat het in de jaren 90 en begin deze eeuw al op tv was. Jarenlang was Marc Klein Essink de presentator, op het einde was die rol toegelegd aan Carlo Boszhard en Chantal Janzen. Veronica en RTL 4 zonden het uit, maar vanaf 9 mei zal het nieuwe concept te zien zijn op SBS 6.

Talpa omschrijft het programma als volgt: "In De Staatsloterij Show strijden fitte liefdeskoppels tegen elkaar in een reeks spectaculaire spellen. Duiken in waterbassins, balanceren op torenhoge constructies, tactisch puzzelen, slim inschatten, razendsnel reageren: ieder spel test een ander deel van jullie teamwork."

Opnames Staatsloterij Show

In HNM De Podcast bespreekt Hendriks de opnames. "Ik heb het zo leuk gehad", vertelt ze aan Vahle en Ek. Eerstgenoemde zegt: "Ik zie het aan je, je straalt helemaal." "Ik vond het echt heel erg leuk, zeker omdat we hartstikke leuke kandidaten hebben", verklapt Hendriks alvast. "Het is superfysiek, het is heel sportief", vertelt de presentatrice verder.

Een van de spellen is Lingo XL. De koppels moeten vijf zware ballen een helling op duwen en in een gat stoppen. "Maar het is het derde of vierde spel, dan ben je al helemaal kapot", schetst Hendriks. "Een soort Hyrox op tv", haakt Ek in. "Ten eerste: je bent helemaal verzuurd. Wat je dan ziet vervolgens, is dat zij gewoon een black-out krijgen. Als je fysiek helemaal kapot zit, kan je niet meer nadenken. De meest logische dingen zijn dan ineens heel moeilijk. Dus het is hartstikke leuk geweest."

Jonge koppels

Volgens Henriks doen vooral jonge koppels mee aan het spel. Dat geld kan voor hun levensveranderend zijn. "Dat vind ik zo mooi aan het programma. Dan kunnen ze wel dat huis kopen", geeft ze als voorbeeld. "Ik hoop dat het aan gaat slaan."

De deelnemers van De Staatsloterij Show maken kans op 100.000 euro. Net als voorheen moeten ze in de finale zoveel mogelijk foute kokers, met daarin geldbedragen, wegspelen.