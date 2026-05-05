Hélène Hendriks onderging vorig jaar een rugoperatie waardoor ze een tijdje pauze moest nemen, maar inmiddels is de presentatrice ontzettend druk met allerlei verschillende werkzaamheden. Toch blijkt de oud-hockeyster nog altijd gevolgen te ondervinden van die medische ingreep.

Hendriks werd een jaar geleden geopereerd aan haar onderrug en die ingreep was dusdanig heftig dat ze pas enkele maanden later weer op televisie te zien was. Ze moest daardoor onder meer wekenlang de presentatie van haar eigen programma De Oranjezondag overlaten aan Johnny de Mol en Thomas van Groningen.

Nieuw project

Waar de presentatrice toen een tijd rustig aan deed, is ze tegenwoordig weer volop aan het werk. Ze presenteert nog altijd haar wekelijkse talkshow op SBS, is regelmatig te zien bij Ziggo Sport en ook maakt ze een podcast met Noa Vahle en Merel Ek.

Dat bleek echter nog niet voldoende, want vanaf 9 mei gaat ze op SBS6 De Staatsloterij Show presenteren. In dat programma nemen drie koppels het tegen elkaar op in fysieke en tactische opdrachten. Het beste duo gaat naar de finale en kan daarin maar liefst 100.000 euro winnen.

Nog altijd gevolgen van heftige ingreep

Hendriks vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de show heel goed bij haar past. "Veel mensen weten het niet, maar ik ben van origine gymleraar. Dat fysieke aspect vind ik daarom superleuk."

Ondanks dat ze dat zo leuk vindt, heeft ze zelf de fysieke spellen niet uitgeprobeerd. Dat blijkt door de medische ingreep van vorig jaar echter niet te kunnen. "Ik ben nog steeds aan het revalideren. Maar ik had niets liever gewild en dacht bij alles: oh dat wil ik ook doen."

Hendriks maakt overuren