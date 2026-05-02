Sportpresentatrice Hélène Hendriks is immens populair en wordt tegenwoordig ook steeds meer gevraagd voor uitstapjes naar andere tv-programma's. Ze spreekt met Wilfred Genee openhartig over de aanbiedingen die ze kreeg.

De presentator van Vandaag Inside weet namelijk dat Hendriks haar contract bij SBS6 heeft verlengd. "De komende vijf jaar blijf je dus. Was er nog interesse van andere partijen?", vraagt hij zich af. "Ja", antwoordt Hendriks.

'Anders kunnen ze je niet betalen'

"Commercieel, neem ik aan", vervolgt Genee. "Anders kunnen ze je niet betalen." Hendriks moet lachen om die opmerking. "Is dat zo?", reageert ze. "Maar ik denk dat ik ook niet zo snel door een publieke omroep gebeld zou worden."

"Nee ik heb het hier uitstekend naar mijn zin", zegt ze vervolgens op serieuze toon. "Ik ben er ook altijd heel open en eerlijk over. Daar moeten we ook allemaal niet zo moeilijk over doen. Ik ga ook niemand tegen elkaar uitspelen. Ik vind het leuk hier."

Specifieke wens

Ze had nog wel een specifieke wens, waarover ze ook al met Genee heeft gesproken voordat ze haar nieuwe contract tekende. "Ik vind het wel belangrijk dat jullie hier blijven." Het VI-trio heeft nog één jaar een contract bij SBS6, maar dat is nog niet verlengd. "Maar ik kon niet zo lang wachten. Dus ik dacht: ik hak de knoop door, ik blijf gewoon", aldus Hendriks.

Naast haar werkzaamheden voor de zender presenteert de 45-jarige ook Europees voetbal op Ziggo Sport. "Ga je ook nog meer andere dingen doen?", vraagt Genee zich af. Dat is niet het geval. "Het is wel héél veel bij elkaar natuurlijk", zegt Hendriks. "Meer kan er echt niet bij."

Hendriks heeft namelijk ook al een nieuw project onder haar hoede. Ze presenteert ook de Staatsloterij Show, waarin koppels strijden om 100.000 euro. Het programma is vanaf 9 mei te zien.