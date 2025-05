Presentatrice Hélène Hendriks ondergaat noodzakelijke ingreep: 'Anders gaan ze speculeren'

Kijkers van 'De Oranjezomer' moeten het in het begin doen zonder presentatrice Hélène Hendriks. Zij moet onder het mes, waardoor ze een paar afleveringen gaat missen.

"Zonder het al te groot te maken, want zo interessant is het allemaal niet, maar ik moet een operatie ondergaan over twee weken. Dus het begin van De Oranjezomer mis ik helaas", onthult Hendriks vrijdag in Vandaag Inside. "Dus je zit in een rolstoel?", vraagt René van der Gijp zich af, waarna de presentatrice dat bevestigt: "Ik zit in een rolstoel, ja. Maar dat is tijdelijk"

Volgens Hendriks hoeven mensen zich geen zorgen te maken. "Ze wilden dat ik het even zou vertellen, want anders gaan ze allemaal speculeren. En mensen zien je in een rolstoel en dan denken ze het ergste. Maar over twee weken..." "Operatie en dan komt het weer helemaal goed", vult Wilfred Genee aan. "Dan komt het gewoon weer goed."

Grapje Johan Derksen

"Wil je nog vertellen hoe het gekomen is, of niet?", vraagt Johan Derksen vervolgens gekscherend. Hendriks draait al jaren mee in het programma en gaat er vrolijk in mee. "Dat zouden we toch achterwegen laten", reageert ze gevat. "Laten we tussen ons", vertelt ze. "Dat doen we niet meer, hè", gaat Derksen met een knipoog verder. "Je moet gewoon een ander matras nemen", grapt Hendriks. "Dat is het belangrijkste."

Vervanger

Johnny de Mol is de vervanger van Hendriks bij De Oranjezomer, dat op tv te zien is als de heren van Vandaag Inside met vakantie zijn. "Dat is super fijn", erkent Hendriks, die ook de laatste vier weken enkele keren wordt vervangen door De Mol omdat zij dan weer aan de bak moet bij Ziggo Sport. Daar presenteert ze de Europese wedstrijden.

Wat Hendriks precies mankeert en waar ze aan geopereerd wordt, liet ze in het midden.