Johan Derksen keihard aangepakt bij Vandaag Inside: 'Die opmerking was ongepast'

Bram Moszkowicz schoof donderdagavond voor de allereerste keer aan bij Vandaag Inside en dat heeft Johan Derksen geweten ook. De voormalig advocaat had nog een appeltje te schillen met de oud-voetballer en de twee gingen dan ook een groot deel van de uitzending in discussie met elkaar.

Moszkowicz zat donderdag voor het eerst aan tafel bij VI en greep na een paar minuten zijn kans: "Ik zit hier met drie mensen aan tafel die dingen hebben gezegd die mij hebben geraakt, maar dat is andersom ook zo. Het moet een beetje wrijven en laat ik zeggen, ik heb een probleem gehad op 8 oktober met mijn linkerbuurman en daar was ik echt van onder de indruk. Johan is geen slecht mens, maar de opmerking die hij maakte was ongepast."

Johan Derksen dreigt weer weg te lopen bij Vandaag Inside: 'Dit was niet de afspraak' Vrijwel geen enkele aflevering van Vandaag Inside eindigt zonder spraakmakende momenten. Ook woensdag was het weer raak. Johan Derksen dreigde op ludieke wijze weer weg te lopen bij het populaire programma.

De voormalig strafrechtadvocaat, die de zoon is van een vader die als kind jarenlang in concentratiekamp Auschwitz vastzat, doelde op uitspraken die Derksen deed na de aanslag van terreurgroep Hamas waarbij meer dan duizend Israëlische burgers en militairen om het leven kwamen en ook honderden mensen gegijzeld werden.

Lange discussie

De oud-voetballer raakte in opspraak door in een uitzending na die aanval te zeggen dat 'de Joden dit aan zichzelf te danken' hadden. Hij kwam daar later wel op terug door te zeggen dat hij het als kritiek bedoelde op de regering van Israël, maar kreeg desondanks heel veel kritiek. Er kwamen bij het Openbaar Ministerie zelfs vier aangiftes gedaan tegen de oud-voetballer, maar er werd uiteindelijk besloten hem niet te vervolgen.

Johan Derksen deelt bizar verhaal over bedreiging door 'een paashaas en een clown' Johan Derksen werkt al tientallen jaren in de journalistiek en is veelvuldig te zien op televisie. Dat maakt 'De Snor' lang niet altijd populair. Het resulteerde een aantal jaar geleden in een tamelijk bizarre bedreiging.

Moszkowicz kwam in de uitzending donderdag terug op die uitspraken en ging vervolgens minutenlang in discussie met Derksen. Presentator Wilfred Genee had er op een bepaald moment wel genoeg van en probeerde meerdere keren de discussie te beëindigen: "Bram, we hebben tot half elf..." Moszkowicz had daar geen zin in: "Dan moet je me niet uitnodigen, want ik wil het hier even over hebben."

Snollebollekes

René van der Gijp hield zich afzijdig van de discussie, maar kon zich niet inhouden toen Genee en Moszkowicz ook in een discussie belandden. De presentator gaf aan de gast aan dat hij niet wist waar de Palestijnse bevolking heen moest door de bombardementen van het Israelische leger. "Ik wel, want ze gaan van links naar rechts en van oost naar west", reageerde Moszkowicz vervolgens.

Oude bekende blikt terug op memorabele breuk met Johan Derksen: 'Hij heeft me flink zwartgemaakt' Schrijver, columnist en sportjournalist Hugo Borst werkte lang samen met Johan Derksen bij Voetbal International. Toch donderde het na een vertrek van eerstgenoemde.

Genee had direct zijn antwoord klaar: "Ja, maar ze zijn geen Snollebollekes." Dat zorgde voor een schaterlachende Van der Gijp: "Dit vind ik niet kunnen, dit vind ik niet kunnen. Doe eens even normaal joh, gek!" Genee lichtte het toe: "Die mensen moeten heen en weer, dat is toch onmenselijk?"

De Reünie

Het lukte Genee uiteindelijk na ruim twintig minuten om toch een einde aan de discussie te maken en vervolgens ging het nog even over de deelname van Van der Gijp aan het tv-programma De Reünie. Hij werd daar herenigd met zijn oude ploeggenoten uit de jeugd met Sparta en sprak openhartig over het verlies van zijn ex-partner.