Presentatrice Hélène Hendriks krijgt wind van voren van gast na voetbalvraag: 'Wat is dat voor gelul?'

Presentatrice Hélène Hendriks probeerde zondagavond de uitzending van haar talkshow De Oranjezondag af te sluiten met een pittige vraag, maar kreeg een onverwachtse reactie terug van een tafelgast. Ze moest zichzelf daarna verdedigen.

Bij Hendriks aan tafel zat Hans Kraay jr.. De markante verslaggever van ESPN schoof aan om het onder meer over de Eredivisie-topper PSV - Ajax van eerder op zondag te hebben. Dat ging heel lang goed, tot het einde van de uitzending. Hendriks legde aan Kraay voor of PSV-trainer Peter Bosz 'de eer aan zichzelf moet houden en weg moet gaan bij PSV'. Daar zat de ESPN-man niet op te wachten.

'Kom op nou man'

"Wat is dat voor gelul man?!", sputterde Kraay jr. meteen lachend tegen. Hij vindt het onzin dat Bosz nu weg zou moeten uit Eindhoven, nu zijn ploeg in een paar maanden tijd een zeker lijkend kampioenschap lijkt te hebben verspeeld aan Ajax. "Als je dan zo'n vraag stelt, denk ik: 'Kom op nou man'." Vaste tafelgast Jack van Gelder, jarenlang commentator bij duels van het Nederlands elftal, vond het ook nog te vroeg. "Maar er moet wel wat veranderen binnen de PSV-selectie", is hij van mening.

Verdedigen

Hendriks verdedigde haar vraag door te stellen dat het een legitieme gedachte is. Ze kreeg bijval van de man direct naast haar, Rutger Castricum, voormalig boegbeeld van omroep Powned. "Je kan toch best vragen of hij nog de juiste man is voor deze club, als je kijkt naar waar hij in januari er nog mee stond?", neemt hij het op voor Hendriks. "Ik zet 'm gewoon wat stevig in", kan Hendriks de kritiek ook wel waarderen. Kraay jr. sluit grappend af door Hendriks een paar keer bij naam te noemen en zijn hoofd te schudden.

Documentaire

Kraay zat bij De Oranjezondag om onder andere over zijn aanstaande documentaire te praten. ESPN besloot om de carrière van de oud-voetballer in het zonnetje te zetten. Zelf vindt hij dat 'gênant', zei hij zondag bij SBS6. "Zoiets vind ik alleen voor grote voetballers als Willem van Hanegem en Marco van Basten weggelegd." Toch maakte hij een mooi moment mee toen hij bij zijn oude club Brighton in Engeland op bezoek was voor de opnames. "Ik werd gewoon nog herkend in de pub."

Alles over Eredivisie

