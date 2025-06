Presentatrice zorgt voor grote hilariteit bij finale Champions League na foto in opmerkelijke outfit

Kate Scott, één van de presentatrices van de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Inter, ervaarde vlak voor de aftrap een ongemakkelijk moment toen ze werd geconfronteerd met oude beelden waarop ze te zien was in een wel heel bijzondere outfit.

De finale tussen de Franse en Italiaanse grootmachten werd gespeeld in de Allianz Arena te München. Speciaal voor die gelegenheid was CBS Sports, waar de Britse presentatrice werkzaam is, in het archief gedoken. De presentatrice is namelijk zelf een poosje werkzaam geweest in Duitsland en het medium had daar een fragment van gevonden. "Het gerucht gaat dat Kate Scott haar eigen München-momenten had," schrijft het medium bij de lachwekkende video.

Biermeisje

Ondanks dat de video van jaren geleden is, kon de presentatrice foutloos meepraten met de tekst. De video eindigde met een foto Scott (voorheen bekend als Kate Abdo), in een traditioneel Duits kostuum: dat van een biermeisje. Die foto leidde tot grote hilariteit bij Scott en haar collega Micah Richards, die ze overigens verbeterde omdat hij het kostuum "lederhosen" noemde. Ze wees erop dat dat de naam is van de leren broek die door mannen wordt gedragen.

i © Instagram: @cbssportsgolazo

Ziet er fantastisch uit

De foto stamt uit de tijd van de twintiger jaren van de nu 43-jarige presentatrice. Volgers van het medium op Instagram waren wel te spreken over de stijl van Scott op de foto. "Kate ziet er fantastisch uit!", reageerde een liefhebber. De finale eindigde in een blamage voor Nederlanders Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, die de hele wedstrijd op de bank zat. Inter werd door Paris Saint-Germain met 5-0 opgerold in het het Duitse München.

