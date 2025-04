Dit is de presentatrice die miljoenen voetbalfans verovert met Champions League-show

Ze spreekt vier talen, heeft een Emmy-nominatie op zak en trekt wekelijks miljoenen kijkers. Kate Scott (43) is hét gezicht van de Champions League-uitzendingen, leidt het studiopanel met flair en humor, en is inmiddels net zo populair als de sterren aan haar tafel.

De Champions League-uitzendingen zijn al een spektakel op zich, maar met Scott als gastvrouw zijn ze op zender CBS Sports ook op sociale media een wereldwijd fenomeen. Haar momenten met voetbaliconen Thierry Henry, Jamie Carragher en Micah Richards worden massaal gedeeld en alleen dit seizoen al zijn de fragmenten meer dan drie miljard keer bekeken.

Een van de bekendste clips is haar verspreking uit mei 2023, toen ze live per ongeluk een concurrerende zender noemde. Het panel barstte in lachen uit en het moment werd een internethit.

Kate Scott is van alle markten thuis

Scott schakelt moeiteloos tussen luchtige gesprekken en scherpe analyses. Ze spreekt vloeiend Engels, Spaans, Frans en Duits. Tijdens haar studie aan de Universiteit van Salford volgde ze een semester in München, woonde bij een gastgezin en werkte in een café.

Over haar tijd in Duitsland zegt ze: "Ik heb vier jaar in Berlijn en München gewoond en voelde me daar heel erg op mijn gemak." Hoewel haar Duits tegenwoordig wat roestig is, voelt haar internationale achtergrond als een natuurlijk onderdeel van haar succes bij haar presentatiewerk.

'Ik wilde niet op televisie komen'

De eerste stap richting de camera was eigenlijk helemaal niet gepland. Haar debuut als presentatrice kwam voort uit toeval, vertelt ze: "Toen wilde ik niet op televisie komen, ik wilde vertaler worden," herinnert ze zich. Maar toen iemand anders een auditie afsloeg, vroegen ze haar om het te proberen. "Ik twijfelde eerst, maar uiteindelijk deed ik toch mee. En toen kreeg ik de baan en werd ik nieuwslezeres."

In de jaren die volgden werd ze bij het publiek bekend als Kate Abdo, een naam die ze aannam tijdens haar huwelijk met zakenman Ramtin Abdo. Na hun scheiding bleef ze die naam nog lange tijd gebruiken, tot ze in 2024 trouwde met voormalig bokser en trainer Malik Scott. Sindsdien treedt ze op onder zijn achternaam. Haar stijl, uitstraling en vaste hand van presenteren zijn echter hetzelfde gebleven. Wie haar op televisie ziet, weet wat hij krijgt: professionaliteit met een persoonlijke touch.

Van fan tot het gezicht van internationaal voetbal

Scott is al haar hele leven fan van Manchester United, een voorkeur die ze van haar vader meekreeg. "Mijn moeder was fan van Liverpool, maar mijn vader was de man die thuis de dienst uitmaakte. Hij had een seizoenkaart bij Manchester United. Toen ik opgroeide in de jaren 90, was het een geweldige, succesvolle tijd voor de club", aldus de United-fan.

Met haar leidende rol in de grootste voetbalshow ter wereld is Scott uitgegroeid tot een vaste waarde in de sportmedia. Deze week werd ze genomineerd voor een prestigieuze Sports Emmy in de categorie 'Beste Presentatrice', een erkenning voor haar unieke mix van flair, kennis en uitstraling. Ze weet het spel tot leven te brengen en maakt van elke uitzending een beleving. Daarmee is ze veel meer dan een presentatrice. Ze is een icoon geworden voor de nieuwe generatie sportjournalisten.

