Wat velen al van heel ver zagen aankomen, werd vrijdagavond werkelijkheid. Tijdens de loting voor het WK voetbal reikte de FIFA een zogeheten vredesprijs uit. Die prijs werd onlangs in het leven geroepen en eigenlijk stond al vast aan wie FIFA-baas Gianni Infantino de beker zou uitreiken. Dat werd uiteraard Donald Trump. De Amerikaanse president was daar uiteraard maar wat blij mee

De FIFA Peace Prize werd vorige maand plots aangekondigd. Volgens de voetbalbond een prijs om personen te belonen die 'uitzonderlijke en buitengewone acties voor vrede hebben ondernomen en daarmee mensen over de hele wereld hebben verenigd.' De ietwat merkwaardige prijs werd tijdens de loting uitgereikt. Wie er in de jury zaten of hoe mensen in aanmerking kwamen voor de prijs, was tot na de uitreiking eigenlijk volledig onduidelijk.

Donald Trump krijgt de prijs

FIFA-baas Gianni Infantino nam op het podium de tijd om de prijs en de prijswinnaar in het zonnetje te zetten. Veel mensen zagen het aankomen, maar de eer ging - uiteraard - naar de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de voetbalbond onder meer vanwege zijn inspanningen om voor vrede te zorgen tussen Hamas en Israël, de Democratische Republiek Congo en Rwanda en Oekraïne en Rusland.

"De FIFA doet er alles aan om in een gunstig daglicht bij de Amerikaanse president te komen", zo vatte NOS-commentator Arman Arvsaroglu het met een ietwat cynische ondertoon samen. Overigens is de FIFA van plan om deze prijs elk jaar uit te reiken. De NOS-commentator dacht er het zijne van. "De loting wordt misbruikt voor politieke doeleinden."

Trump enorm vereerd met prijs

De president was uiteraard bijzonder blij met de prijs, zo bleek tijdens zijn speech die voorafging aan een minutenlange lofzang van Infantino. Uiteindelijk nam ook Trump uitgebreid de tijd om zijn zegje te doen. Niet alleen over zijn eigen verdienste, maar uiteraard ook over zijn voetbalvriend Infantino. "Het is een eer om met Gianni te zijn. Ik ken hem heel lang en hij doet indrukwekkend werk." Ook zijn vrouw Melania Trump kreeg nog wat complimenten en Trump vertelde nog eens hoe zeer hij uitkeek naar het WK dat 'iets wordt zoals jullie nog nooit hebben gezien.'

Alle ogen gericht op Trump

Nog voor de loting begon, waren alle ogen al gericht op Trump. De president was als eregast aanwezig, kreeg een mooie plek om de loting te bezichtigen en stond ontiegelijk veel journalisten te woord. Maar niet allemaal. De NOS deed er alles aan om de Amerikaanse president voor de camera te krijgen. Dat lukte echter niet helemaal.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg had nog een kort en ietwat ongemakkelijk onderonsje toen hij aangaf van Nederlandse televisie te zijn. Trump riep daarom toe dat hij 'van Nederland houdt', maar peinsde er niet over om wat vragen te beantwoorden. Toen hij een meter verderop een ander medium wel te woord stond, probeerde Stekelenburg het tevergeefs nog een keer. Het bleek een kansloze missie.