Het Duitse topmodel Heidi Klum en de Amerikaanse acteurs Kevin Hart en Danny Ramirez verzorgen vrijdagavond in het Kennedy Center in Washington de loting voor het WK 2026. Voor de 52-jarige Klum is dit de tweede keer dat ze de presentatie van een WK-loting op zich neemt. Eerder deed ze dit al voor het WK 2006 in Duitsland.

Een dag vóór de loting verscheen ze al in een schitterende rode jurk en stiletto's. Enkele uren voor de loting verscheen Klum stralend op de rode loper, gekleed in een zwart zijden shirt en een glinsterende zwarte rok. Ze benadrukte haar elegante figuur met torenhoge, zwarte stiletto’s en hield haar accessoires subtiel zichtbaar. Haar lange blonde lokken waren in zachte golven gestyled, terwijl ze stralend langs de camera’s liep. Na het poseren voor foto’s begroette ze enthousiast de fans die langs de rode loper hadden gewacht.

Glitterjurk tijdens loting

Vanaf het begin van de loting wist het Duitse topmodel alle aandacht naar zich toe te trekken. Samen met de Amerikaanse acteur en comedian Kevin Hart betrad ze het podium, maar alle blikken waren gericht op Klum, die schitterde in een oogverblindende goud-zilveren glitterjurk.

Op social media regende het grappen over het lengteverschil tussen Hart en Klum. Met zijn 1,65 meter is Hart namelijk tien centimeter kleiner dan het model.

Heidi Klum and Kevin Hart be like: pic.twitter.com/G6YcqzertP — ♕ceci 🌙 (@bridgesxhavana) December 5, 2025

Dit is topmodel Heidi Klum (52)

Heidi Klum heeft een indrukwekkende showbizzcarrière. Ze was het eerste Duitse Victoria's Secret-model, jurylid bij America’s Got Talent en covermodel voor Sports Illustrated. Twintig jaar geleden presenteerde ze al de loting voor het WK in Duitsland.

'Ruzie' tussen Donald Trump en Heidi Klum

Het is voor Klum ook meteen een weerzien met Donald Trump. De Amerikaanse president beledigde haar tien jaar geleden door in The New York Times te zeggen dat ze 'helaas geen tien meer is'. Het 52-jarige topmodel heeft gereageerd op de opmerkingen met een video die zij op sociale media plaatste. In de video is te zien hoe Klum zich laat fotograferen met een bordje op haar lichaam, waar het cijfer tien op staat. Een man met een Donald Trump-masker op komt het beeld in en trekt het bordje van haar lichaam, om te ontdekken dat er 9.99 op haar t-shirt staat.

