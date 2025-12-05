De WK loting van vrijdagavond draait natuurlijk om welke voetballanden in welke poule terechtkomen, maar voor een flink gedeelte draait het eigenlijk ook allemaal om Donald Trump. De Amerikaanse president wordt groots onthaald door onder meer FIFA-baas Gianni Infantino. Alle grote nieuwsmedia wilden natuurlijk een praatje aanknopen met het duo, maar toen ze bij de NOS aankwamen ging dat niet helemaal goed.

Voordat de loting écht begon, druppelden de sterren langzaamaan binnen. Natuurlijk waren er grote voetbalnamen als bondscoaches Ronald Koeman en Dick Advocaat en oud-sterspelers als Ruud van Nistelrooij, Ronaldo en Káká. Maar de meeste ogen waren toch gericht op de Amerikaanse president Donald Trump.

Eregast tijdens loting

Hij was een soort eregast bij de loting die plaatsvond in het John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, vlak naast het Witte Huis waar Trump in zijn presidentsperiode woont. Vlak voor het grote spektakel begon, kwam Trump samen met Infantino binnen en waren zij de meest in het oog springende gasten.

NOS wil Donald Trump spreken

Dat heeft het aanwezige journaille geweten, want iedereen wilde wel een vraag stellen aan de president. Ook de NOS. Verslaggever Jeroen Stekelenburg was aanwezig in Washington en deed er alles aan om Trump voor de camera te krijgen. Dat lukte niet helemaal. Trump hield vlak voor de microfoon van de NOS een praatje en toen Stekelenburg aangaf dat hij van de Nederlandse televisie was, kwam het zelfs tot een heel kort onderonsje met Trump. "Love The Netherlands." Veel meer dan dat zat er niet in.

Kansloze missie

Een meter verderop ging Trump wel in gesprek met een andere journalist. Stekelenburg probeerde het daarom nog een keer, maar zag vervolgens dat het een kansloze missie was omdat de meest besproken gast van de loting er vervolgens vandoor ging,

In de reguliere uitzending van de NOS gaf Stekelenburg wat meer details over de aanwezigheid van Trump. Was hij een beetje de show aan het stelen, vroeg collega Sjoerd van Ramshorst zich af. "Dat heeft hij al gedaan. Dat is ook de reden van alle beveiliging. Hij heeft hier en daar wat gezwaaid en wat mensen toegezwaaid. Wij hebben het ook geprobeerd, maar veel meer dan 'love The Netherlands' kwam er niet uit."