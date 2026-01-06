Topvoetballer Frenkie de Jong en zijn gezin beleven na de eerste seizoenshelft een mooie primeur. Dat deelt zijn vrouw Mikky Kiemeney op Instagram. Haar post levert hevige reacties op onder haar volgers.

"Eerste vakantie met zijn vieren", schrijft Kiemeney op Instagram. Samen met de FC Barcelona-middenvelder heeft ze twee zoons. Miles werd in november twee jaar oud. Mason is geboren in augustus van het afgelopen jaar.

Sindsdien is het gezin nog niet aan vakantie toegekomen, maar daar kwam na de eerste seizoenshelft in La Liga verandering in. Ze hebben een zonnig oord opgezocht en genieten van zon, zee en strand, zo deelt Kiemeney op Instagram.

'Plaats dit nooit meer'

De foto's leveren veel emotie op onder haar volgers. Laura Abla Schmitt, de vriendin van Dani Olmo, reageert met hartjes en huilende smileys. Ze heeft een dringende oproep voor haar mede-spelersvrouw. "Plaats alsjeblieft nooit meer die babyvoetjes in het zand."

"Mijn hormonen doen aan breakdance", legt ze uit. Zij en Olmo hebben nog geen kinderen, maar als het aan de voetjes van Mason ligt komt daar dus snel verandering in.

Ook bekende Nederlandse influencers kunnen zich niet bedwingen bij het zien van de beelden. "Die bolle lieve voetjes", reageert Anna Nooshin. Monica Geuze krijgt er tranen van in haar ogen, zo blijkt uit de emoji in haar reactie.

De Jong begon na zijn vakantie weer opgeladen aan het nieuwe kalenderjaar bij Barça. Er werd zaterdag gewonnen van Espanyol en verstevigde zo de koppositie in de Spaanse competitie. De ploeg van Hansi Flick staat nu vier punten voor op Real Madrid.

