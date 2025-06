Groot feest in huize Van der Vaart: de jongste telg van de familie is jarig. Jesslynn, het dochtertje van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart en tophandbalster Estavana Polman viert haar achtste verjaardag op 23 juni. Dat leverde meteen een schattige felicitatie op.

'Grote broer' Damián van der Vaart was er als de kippen bij om de mijlpaal van Jesslynn te vieren. Bij een foto van de twee schrijft de jeugdvoetballer van Ajax: "Gefeliciteerd lieve zusje", met drie hartjes erbij. Damián is de zoon van Rafael die hij kreeg met zijn ex-vrouw Sylvie Meis. Hij werd op 28 mei 19 jaar oud en is dus 11 jaar ouder dan zijn halfzusje.

i Damián van der Vaart viert de verjaardag van zijn halfzusje Jesslynn. ©Instagram Damián van der Vaart

'Mijn prinsesje'

Moeder Estavana Polman zette niet zichzelf, maar alleen haar 'prinses' Jesslynn op de foto om de verjaardag te vieren. Ze waren de afgelopen dagen met z'n vieren op vakantie. Zowel Polman als Van der Vaart heeft even pauze van het drukke bestaan en kan dus stilstaan bij de verjaardagen van de twee kids. Handbalster Polman heeft vakantie van haar club Rapid Boekarest én de Nederlandse ploeg, terwijl ook Rafael even geen analyses hoeft te geven rondom het (Europese) topvoetbal op Ziggo Sport.

Padel

Van der Vaart kwam alleen nog in actie tijdens de start van de WK-kwalificatie van het Nederlands elftal. Bij de NOS verzorgt hij altijd met Pierre van Hooijdonk de analyses rondom Oranje. Daarna pakte hij zijn favoriete hobby padel op en dook hij op in de nieuwe videoserie van Sportnieuws.nl genaamd Padelpraat. In de eerste aflevering is de oud-topvoetballer te gast.

Ex-topvoetballer Rafael van der Vaart openhartig over enorme teleurstelling: 'Dat doet nog steeds pijn' Rafael van der Vaart speelde 109 interlands, won de nodige prijzen in binnen- en buitenland en mag terug trots zijn op een puike voetbalcarrière. Inmiddels is hij een bedreven padelspeler en voetbalanalist, maar één moment uit zijn voetballoopbaan kan hij maar moeilijk loslaten.

Roemenië

Als Van der Vaart tijd heeft, dan reist hij af naar de hoofdstad van Roemenië om daar samen te zijn met zijn geliefde Polman en hun dochtertje Jesslynn. De twee wonen samen in Boekarest omdat Polman daar handbalt. Damián kan alleen in de vakanties heen en weer, want hij werkte volledige seizoenen af bij Ajax onder 19. Nu hij zelf 19 jaar oud is geworden, zou de overstap naar Jong Ajax en daarmee het betaald voetbal niet lang meer op zich moeten laten wachten. Jong Ajax speelt in de Keuken Kampioen Divisie.