Estavana Polman en oud-voetballer Rafael van der Vaart vormen sinds 2016 een koppel. Een jaar later kregen ze dochter Jesslynn, terwijl 'Raf' in een eerder huwelijk met Sylvie Meis al een zoon kreeg genaamd Damián. Met zijn viertjes zijn ze nu op vakantie en een prachtplaat van de tophandbalster kan op veel leuke reacties rekenen.

Polman verblijft al een tijdje onder de Spaanse zon. Ze kende een redelijk teleurstellend seizoen in de Roemeense club met haar handbalteam Rapid Bucuresti. Polman en co eindigden op een magere vijfde plaats en in Europa en het bekertoernooi ging het nauwelijks beter. Ook sukkelde de tophandbalster met blessures en zat ze zelfs een tijdje niet bij Oranje.

Tophandbalster Estavana Polman schiet aandoenlijk plaatje van dochter en stiefzoon Damián van der Vaart Het clubje waar handbalster Estavana Polman mee op vakantie is in Spanje heeft sinds kort een nieuw lid erbij: Damián van der Vaart. De zoon van oud-voetballer Rafael verbleef onlangs nog met zijn moeder op Ibiza. Nu heeft Damián het gezellig met zijn stiefzusje.

Genieten in Spanje

Na wat tv-werk in Nederland en de nodige feestjes stapte het gezin minus Damián op het vliegtuig naar Spanje. De zoon van Van der Vaart ging eerst met zijn moeder op vakantie en Jessey Sneijder, de zoon van oud-voetballer Wesley. Maar sinds kort is ook het vierde gezinslid aangesloten bij de familie, waardoor ze een groepsfoto konden maken. Die viel in de smaak.

De gebruinde snoetjes glimlachen van oor tot oor. Polman zet een rood hartje bij de foto, terwijl dochter Jesslynn haar vader plaagt door 'konijnenoortjes' achter zijn hoofd te doen. De post is al duizenden keren geliked en de reacties liegen er niet om. 'Geniet met jullie mooie gezin', reageer iemand. Of: 'Leuke foto van een mooi gezin'. En iemand schrijft: 'Wauw. Wat een rijkdom'. Ook zijn er veel mensen die met hartjes reageren.

Pikant dilemma voor Van der Vaart

Rafael van der Vaart onderbrak de vakantie kort om bij de eerste aflevering van de gloednieuwe Sportnieuws.nl-videoshow Padelpraat te zijn. Daar kreeg hij een pikant dilemma over Estavana Polman voorgelegd:

Tophandbalster Estavana Polman krijgt na pikant dilemma compliment van geliefde Rafael van der Vaart Estavana Polman en Rafael van der Vaart zijn al negen jaar een dolgelukkig stel. De tophandbalster en de oud-voetballer kregen in 2016 een relatie. Van der Vaart is over het liefdesleven in ieder geval nog dik tevreden, zo bleek toen hij een pikant dilemma voorgeschoteld kreeg.

Nooit meer seks, of nooit meer padellen. "Dat is een heel makkelijke. Seks op de padelbaan", grapte hij. Om er vervolgens serieus aan toe te voegen. "Nooit meer padellen. Dan ga ik voor het genot. Ik heb zo'n mooie vrouw."

Check hier Sportnieuws.nl Padelpraat

De eerste aflevering van de gloednieuwe videoshow met presentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum is hier te bekijken. De eerste gast is dus Rafael van der Vaart. Tweewekelijks komt er een nieuwe aflevering online via de kanalen van Sportnieuws.nl. Check de aflevering met Van der Vaart, die wordt uitgedaad met dilemma's