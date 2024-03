Programma BOOS ging achter oplichtende voetballer Divaio K. aan: 'Karma is een b*tch'

Divaio K. is een oplichter. Dat is wat veel clubs in het Amsterdamse nachtleven, gedupeerde jonge vrouwen en meisjes, én het programma BOOS inmiddels duidelijk hebben gemaakt. Presentator Tim Hofman heeft de 'profvoetballer' geconfronteerd.

Althans, dat was zijn missie in de meer dan een half uur durende aflevering van zijn online programma BOOS. Ze kregen de voetballer zelf niet te pakken, maar wel zijn vader. Die koos overduidelijk de kant van zijn zoon en zei zelfs tegen de programmamakers 'Karma is een bitch'. Divaio K. heeft een verleden als profvoetballer bij diverse jeugdelftallen in binnen- en buitenland, maar is sinds de zomer van 2023 transfervrij.

Oplichting

In de tussentijd lichtte hij tientallen minderjarige meisjes en jonge vrouwen op. Hij beloofde ze, vaak via Instagram DM's en Whatsapp-groepen, toegang tot exclusieve nachtclubs, gastenlijsten bij grote feesten en backstage-toegang bij optredens van bekende artiesten. Tegen betaling van tientallen tot honderden euro's per persoon, zou hij dat 'wel even regelen'. Na betaling bleek er niks geregeld en werden de meisjes en vrouwen teleurgesteld en opgelicht weer naar huis gestuurd.

In de aflevering van BOOS krijgen ze niet Divaio K. zelf te spreken, maar zijn vader. Die is niet zo aardig en wil vooral zijn zoon beschermen. Wel belooft hij de financiële schade te compenseren. Over de emotionele schade komen ze niet tot een overeenkomst.

Kijk hieronder de aflevering van BOOS over Divaio K..