Programma BOOS wil profvoetballer (20) spreken die jonge meisjes en vrouwen oplicht in Amsterdams nachtleven

Er is in Amsterdam een oplichter actief die jonge meisjes en vrouwen honderden euro's afhandig maakt en zijn beloftes niet nakomt. Het gaat om de 20-jarige profvoetballer Divaio K., die in de jeugd bij FC Utrecht en Vitesse speelde.

Een flitsende voetbalcarrière heeft Divaio niet. De afgelopen jaren kwam hij uit voor jeugdteams in Italië, Portugal en Denemarken. Zijn laatste contract had hij op Malta, voordat hij afgelopen zomer transfervrij werd. Maar ondertussen verdient Divaio K. zijn geld door mensen op te lichten. Daar is Het Parool achter gekomen na uitgebreid onderzoek.

BOOS wil hem ook spreken

Het online programma BOOS van presentator Tim Hofman heeft de zaak ook opgepakt. De makers willen graag met Divaio K. in gesprek om hem te vragen naar de beschuldigingen in Het Parool. In BOOS lost Hofman met zijn crew problemen op die kijkers met personen of bedrijven hebben. Of en wanneer er een uitzending komt over deze zaak, is nog niet bekend. Eerst wil Hofman Divaio K. spreken.

vrienden! wij zijn voor BOOS op zoek naar een profvoetballer: meisjes van 16 belazeren durft ie wel, praten met ons niet.



je tips zijn welkom (evenals een repost!) pic.twitter.com/XilNaWDMG0 — Tim Hofman (@debroervanroos) March 6, 2024

Hoe gaat Divaio K. te werk? Hij doet zich voor als promotor van feestjes, festivals en concerten. Hij belooft de slachtoffers kaartjes of plekken op de gastenlijst. Na betaling van soms enkele honderden euro's levert hij niks en staan de gedupeerden met lege handen. Het zijn vaak jonge (minderjarige) meisjes en vrouwen. Divaio K. benadert ze via Instagram.

Wel betaald, niet op gastenlijst

Hij is vooral actief in Amsterdam, waar hij zich voordoet als promotor bij bekende tenten als Chicago Social Club, Jimmy Woo, Supper Club en Gashouder. Voor het feest Noa, dat elke maand in de Chicago Social Club is, was K. zelf wel even promotor. "We ontvingen berichten van vrouwen die naar eigen zeggen op de gastenlijst zouden staan volgens K. en daar ook geld voor hadden betaald, maar er niet op stonden. We hebben hem daarop aangesproken. Hij zei dat hij het zou oplossen, maar we hebben wel direct besloten niet meer met hem samen te werken.”

'Ik denk dat hij met me naar bed wilde'

Het Parool sprak met negen gedupeerden. Een zestienjarig meisje vertelt dat K. aanbood ‘vervoer te regelen’ zodat ze naar Amsterdam kon komen om met hem een drankje te doen aan een vip-tafel in een club. Een zeventienjarig meisje waar K. voor zei te kunnen regelen dat ze binnen zou komen bij een feest in de Chicago Social Club, zegt dat hij ‘heel vaak vroeg of ze konden afspreken’. “Ik denk dat hij met mij naar bed wilde,” zegt ze. “Gelukkig heb ik nooit met hem afgesproken.”

Aangifte

De slachtoffers hebben uit schaamte, of omdat het vaak om niet hele hoge bedragen ging, nog geen aangifte gedaan. De politie roept om op dat alsnog te doen.