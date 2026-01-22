De Franse international Lucas Hernandez van Paris Saint-Germain en zijn partner Victoria Tray worden beschuldigd van mensenhandel en illegale tewerkstelling. Dit meldt het Franse tijdschrift Paris Match. Het koppel ontkent de aantijgingen met klem.

Een Colombiaanse familie met drie kinderen heeft de voetballer en zijn partner aangeklaagd. De familie werkte van september 2024 tot november 2025 in hun huishouden, met taken variërend van schoonmaken en koken tot kinderopvang. Ze werkten zonder legale contracten en waren niet geregistreerd bij de sociale zekerheid. Naar verluidt ontvingen ze hun betalingen uitsluitend contant.

De advocaat van de familie noemde de situatie een vorm van 'moderne slavernij' en stelde dat de slachtoffers misbruikt werden vanwege hun economische kwetsbaarheid. Ze hadden geen recht op vrije dagen en werkten soms wel 82 uur per week. Het parket van Parijs buigt zich nu over de zaak.

'Dit vertrouwen is misbruikt'

Hernandez en Tray ontkennen met 'kwade opzet' te hebben gehandeld en de wetten te hebben genegeerd. “We hebben ons huis en leven opengesteld voor mensen die zich voordeden als vrienden, die onze vriendelijkheid zochten en voor wie we genegenheid voelden", verklaarden ze in een Instagram-statement. “We hebben hen geholpen, gesteund en geloofd toen ze ons verzekerden dat ze bezig waren met het legaliseren van hun status. Dit vertrouwen is misbruikt.”

i De verklaring van Lucas Hernandez en zijn partner Victoria Triay. ©Instagram

Lucas Hernandez

Hernandez is een grote ster in het Franse voetbal. De verdediger speelde voor zijn status als PSG-sterkhouder voor Atletico Madrid en Bayern München. Met de Duitse club won hij de Champions League en werd hij meermaals Bundesliga-kampioen. Met PSG won hij vorig jaar voor de tweede keer de Champions League en was hij met alleenheerser PSG de beste van de Ligue 1. Hij kwam tot 33 interlands voor Frankrijk, waarmee hij in 2018 wereldkampioen werd. Zijn carrière wordt daarnaast óók getekend door de vele zware blessures.

