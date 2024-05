Weer geen EK met Frankrijk: dit is de bizarre blessurehistorie van pechvogel Lucas Hernandez

Paris Saint-Germain kwam donderdag met afschuwelijk nieuws over Lucas Hernandez. De verdediger scheurde wederom zijn kruisband af in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Dit was niet de eerste keer en ook niet de eerste op een verschrikkelijk moment. Zie hier de blessurehistorie van pechvogel Hernandez.

In de wedstrijd tegen Borussia Dortmund ging het al vrij vroeg in de wedstrijd mis voor Hernandez. De Fransman kreeg eerst een tik op zijn gezicht, maar daarna kon hij helemaal niet meer verder door een blessure. Na onderzoeken bleek dus de dag later dat hij wederom een scheur in zijn kruisband heeft. Door die blessure kan er een streep door het EK met Frankrijk, waardoor Hernandez niet in actie zal komen tegen Oranje. Het bizarre aan het verhaal is dat dit hem twee jaar geleden ook al overkwam.

WK 2022

Rond het WK 2022 overkwam Hernandez precies hetzelfde. In de eerste wedstrijd van het toernooi stonden er 22 minuten op de klok toen het noodlot ook toesloeg. Hernandez moest geblesseerd van het veld en ook toen werd al snel bekend dat de verdediger zijn kruisband had afgescheurd. Ook dat WK viel dus voor hem in het water. Op het EK 2020 was Hernandez vooral reservespeler. De verdediger maakte in 2018 wel een mooi moment mee, toen Frankrijk Europees kampioen werd. De verdediger speelde de finale vanaf de aftrap mee.

Carrière

Hernandez heeft al wel een mooie carrière achter de rug. De verdediger speelde samen met zijn broer Théo vanaf de jeugd tot aan het profvoetbal. Théo Hernandez speelt op dit moment voor AC Milan en heeft daar een soort persoonlijke vete opgelopen met Denzel Dumfries. Lucas Hernandez speelt zijn wedstrijden voor PSG, maar in het verleden kwam hij uit voor Bayern München en Atlético Madrid.