Mark van Bommel mocht de schaal uitreiken aan PSV-aanvoerder Jerdy Schouten en dat was een bijzonder moment voor de man die zelf vier keer kampioen werd met PSV. Zijn zoon Ruben van Bommel neemt nu ook deel aan het kampioensfeest. "Als je zoon er ook staat, ben je hartstikke trots.

Clubicoon Mark van Bommel was de gelukkige die de schaal mocht uitreiken aan kampioensploeg PSV. Het was een bijzondere uitreiking, omdat Jerdy Schouten op krukken naar het podium moest. Hij werd door zijn team op het podium getild waar Van Bommel de schaal mocht uitreiken.

Ruben van Bommel

Even later stond Van Bommel bij ESPN om te spreken over dit bijzondere kampioenschap. "Heel mooi om hier te zijn. Ik heb zelf een aantal keer op het veld gestaan. Als je zoon ook nog eens op het veld staat, ben je hartstikke trots. Voor iedere PSV’er is dit mooi, drie jaar achter elkaar. Als je ziet hoe er gefeest wordt stadhuis en markt al vol. Toen ik hierheen reed was het rood en wit overal. Dat is prachtig", vertelt hij openhartig.

Daarna gaat hij nog verder in op de situatie van zijn zoon Ruben, die revalideert van een zware kruisbandblessure. "Voor Ruben is het apart. Eerste 7 gespeeld, doelpunten gemaakt als dat nou andersom was geweest heb je een heel ander gevoel. Maar je moet hem lekker meenemen en bijschrijven", lacht hij vervolgens. Ruben is er vandaag gewoon bij en gaat het kampioenschap vieren. "Maar een drankje zal hij niet drinken. Dat doet hij niet. Hij zit ook vol in revalidatie, dus dat kan niet", vertelt Van Bommel, die zelf ook nooit dronk bij het kampioensfeest.

Schouten

Hij gaf de schaal aan Schouten, die ook een zware knieblessure heeft opgelopen. "Voor hem is het weer anders. Hij speelt het hele seizoen en raakt vlak voor het kampioenschap geblesseerd. Hij weet dat het WK weg is en gaat een lange revalidatie tegemoet. Maar uiteindelijk heeft ook hij het kampioenschap drie keer achter elkaar gewonnen, dat gebeurt niet veel."

Volgens Van Bommel gaat Schouten straks een zware tijd tegemoet. "Dit is een roes. Je kan niet bewegen, je loopt met krukken, waarschijnlijk pijn en dikke knie. Het verzacht de pijn misschien even maar dit is maar één dag. Zo moet je naar de operatie en naar de revalidatie, dat is een lang traject", deelt hij.

