Ervaringsdeskundige Robert Maaskant keek dinsdag zijn ogen uit bij de huldiging van PSV in Eindhoven. Terwijl duizenden supporters het kampioensfeest vierden op en rond het Stadhuisplein, kon de trainer het niet laten om de opkomst met een knipoog te vergelijken met een huldiging die hij zelf ooit meemaakte. "Als die schaal niet naar mij toe komt, ga ik maar naar die schaal toe", lacht Maaskant.

De oud-trainer kreeg de vraag of hij zelf ooit zo’n huldiging had meegemaakt. "Natuurlijk", reageert Maaskant resoluut op de vraag van voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink. "Ik vind dit zelfs een beetje armoedig. Bij ons stonden er liefst zestigduizend mensen en hier maar twintigduizend", grapt de oud-trainer van Wisla Krakow in de videopodcast Sportnieuws.nl De Maaskantine.

'Dat zijn onvergetelijke momenten'

Daarna wordt Maaskant weer wat serieuzer. De trainer heeft zichtbaar genoten van de sfeer in Eindhoven en de manier waarop de stad het kampioenschap viert. "Er zijn in totaal liefst honderdduizend mensen op de been in Eindhoven en de sfeer is gemoedelijk. Ik ben net even door de stad hiernaartoe gewandeld en het ging er allemaal heel vriendelijk aan toe."

De voormalig coach van onder meer NAC Breda en FC Groningen merkt dat zulke momenten hem meteen terugbrengen naar hoogtepunten uit zijn eigen carrière. Voor hem springt het kampioenschap met de inmiddels tweede divisionist Wisla Krakow eruit. "Toen gingen we met een open bus naar een immens plein en dat stond gewoon helemaal vol. Het plein was iets groter dan het Stadhuisplein. Dat zijn onvergetelijke momenten", vertelt hij over het kampioenschap met de Poolse club.

Ook thuis werd zijn aanwezigheid bij de PSV-huldiging opgemerkt. Dat leverde een grappig moment op met zijn zoon. "Mijn oudste zoon van 27 belde op en zei: joh pap, hoezo ben jij daar? Ik zei: ja, als die schaal niet naar mij toe komt, ga ik maar naar die schaal toe", lacht Maaskant. "Het werd wel weer een keer tijd voor een huldiging, want dat was in de tijd dat één van mijn zonen is geboren. Hij is inmiddels veertien, dus dat is al zó lang geleden. De tijd vliegt", sluit Maaskant af.

Sportnieuws.nl De Maaskantine

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine loopt het dit keer net even anders dan normaal. Tijdens de PSV-huldiging schuiven namelijk verschillende prominente PSV’ers aan bij Robert Maaskant en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink. Zo vertelt Ibrahim Afellay hoe het is om een kampioenschap te vieren als speler én als trainer. Ook John van den Heuvel komt langs en spreekt openhartig over zijn liefde voor PSV.

Ondertussen krijgt Maaskant zelf ook de nodige vragen voor zijn kiezen. De trainer wordt aan de tand gevoeld met een aantal prikkelende stellingen en dilemma’s. De videopodcast is te bekijken via YouTube of te beluisteren via Spotify.