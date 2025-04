Raymond van Barneveld duikt met collega-darters op bij beruchte studentenvereniging: 'Ze gooiden met bier'

De beruchte studentenvereniging Vindicat had recent topdarters over de vloer voor het jaarlijkse toernooi. Raymond van Barneveld dook samen met Vincent van der Voort en Co Stompé op in Groningen. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door vertelt Van der Voort in geuren en kleuren hoe de bijzondere avond verliep.

"Die gasten kunnen er wat van, niet normaal", zegt Van der Voort over het drankniveau van de Groningse studenten. Hij werd de grote winnaar van het jaarlijkse demonstratietoernooi bij de vereniging. Hij versloeg Van Barneveld twee keer met 3-0 en onderweg naar de eindzege versloeg hij ook collega-analist Co Stompé en een uitverkoren student nog. "Ik mag niet klagen", is Van der Voort blij met zijn prestatie.

Dartlegende Raymond van Barneveld luidt noodklok: 'Dat is niet te houden' Als het aan Raymond van Barneveld ligt, komt er een eerlijkere verdeling in het prijzengeld op met name de Pro Tours. Volgens de 58-jarige dartlegende levert het met name voor de lager geklasseerde spelers niets op.

'Je zit gewoon in een kleedkamer'

Waar Barney normaal gesproken flink kan balen van een nederlaag, viel dat bij Vindicat reuze mee. "Het was allemaal niet zo spannend, het is een demonstratie", legt Van der Voort uit. "Het is niet zo dat je met het mes tussen de tanden speelt en hij drie uur van tevoren al helemaal voorbereid is. Je zit gewoon in een kleedkamer met één bordje. Het is redelijk ontspannen allemaal."

'Ze gooiden met bier'

Toch beleefden de topdarters een avond om niet snel te vergeten. "Ze gooien ook met bier, ook op ons. Ik kan het wel hebben hoor, het was niet de eerste keer dat ik er was. Ik wist wat ik kon verwachten en maak me er niet zo druk om. Het was top. Enorm gezellig, ik heb een leuke avond gehad. Ik vermaak me altijd goed op die avonden."

Dit is Vincent van der Voort: darter met ongezouten mening moest stoppen na fysieke- én privéproblemen Vincent van der Voort geniet momenteel noodgedwongen van zijn dartspensioen. Ooit was hij 'de snelste darter van allemaal', getuige ook zijn bijnaam Fast Vinny. Maar de laatste jaren raakte zijn carrière in het slop door fysieke- én privéproblemen. Inmiddels is hij vooral analist bij Viaplay en maakt hij elke week de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Hier lees je alles wat je moet weten over Vincent van der Voort.

'Ook voor mij een verrassing'

Of zijn winst en prestatie smaakt naar een comeback als profdarter, vindt Van der Voort wat voorbarig. "Maar ik merk wel dat ik het nog steeds heel leuk vind, het winnen natuurlijk ook", zegt de eind 2024 gestopte darter. "Ik gooide best goed, zeker omdat ik twee maanden niet gegooid heb. Maar als je niet lekker gooit, vind je er niet zo veel meer aan. Ik heb niks gedaan twee maanden lang, dus dit was ook voor mij een verrassing."

Luister de podcast Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door bespreken Van der Voort en Vlottes de afgelopen Euro Tour in Graz, wordt er naar beelden gekeken van een boze Luke Littler die met zijn middelvinger liep te zwaaien in Liverpool en vertelt Van der Voort een hilarische anekdote over één van zijn vele demonstratietoernooien. Ook wordt er een nieuwe gast aangekondigd voor de volgende aflevering. Wie dat is, luister je in de aflevering van 29 april. Beluister 'm hieronder of check in via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.