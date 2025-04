Dartlegende Raymond van Barneveld luidt noodklok: 'Dat is niet te houden'

Als het aan Raymond van Barneveld ligt, komt er een eerlijkere verdeling in het prijzengeld op met name de Pro Tours. Volgens de 58-jarige dartlegende levert het met name voor de lager geklasseerde spelers niets op.

De Michael van Gerwens, Luke Littlers en Luke Humphries' van deze wereld beleven geweldige tijden. Op televisietoernooien worden de prijzengelden steeds groter. Maar juist bij de vloertoernooien, waar het gros van het veld speelt, zijn de verhoudingen scheef, vindt Van Barneveld. "Het prijzengeld bij alle majors is fantastisch, maar ze moeten ook aan de andere spelers denken", sprak hij onlangs tegen Online Darts.

Zorgen nemen toe om 'slechte acteur' Raymond van Barneveld: 'Niet iets wat je makkelijk omdraait' Weer stoeide Raymond van Barneveld met zichzelf op een darttoernooi. Dit keer strandde hij in de tweede ronde van de German Darts Grand Prix. Nota bene op zijn 58ste verjaardag verloor hij van Gerwyn Price. De zorgen nemen daardoor toe bij Vincent van der Voort.

Barney denkt dat het onmogelijk is om in het deelnemersveld van 32 te komen voor een major. "Je moet dan echt boven jezelf uitstijgen", is hij van mening.

Van Barneveld luidt noodklok

"Je moet je vlucht betalen, je hotel, je taxi's…", somt Van Barneveld op. "En als je dan verliest in de eerste ronde verliest, ga je met lege handen naar huis", weet hij. "Ik zou zeggen: geef 250 pond als startgeld. Als je dan wint, laat het oplopen naar 1000 of 1250 pond. Op die manier kan iedereen zich beter redden en hoef je niet direct afhankelijk te zijn van een managementbureau", denkt hij.

De lager geklasseerden houden met moeite hun hoofd boven water. Van Barneveld luidt dan ook de noodklok. "Soms speel je 34 Pro Tours per jaar. Als je er veel van verliest, verdien je dus helemaal niets. Terwijl je wél al die kosten maakt. Zeker nu alles duurder wordt, is dat voor veel spelers niet houdbaar."

Gevoelige nederlaag

Vrijdagavond kwam Van Barneveld in actie op de Euro Tour in Graz. Het werd (opnieuw) een avond om snel te vergeten voor de vijfvoudig wereldkampioen. Tegen de Tsjech Karel Sedlacek ging hij er kansloos af: 6-2 verlies met een gemiddelde van 83.55.

Raymond van Barneveld laat gouden kans liggen en druipt af na afgang Raymond van Barneveld ligt er na één ronde direct uit bij de Euro Tour van dit weekend. De Nederlander laat daarmee een grote kans liggen, want er ontbreken heel veel toppers in het Oostenrijke Graz.

Beluister Darts Draait Door

In de afgelopen podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl werd de mindere vorm van Raymond van Barneveld al besproken door presentator Damian Vlottes en ex-darter Vincent van der Voort. Check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts, of bekijk de podcast hieronder: