Dit is Vincent van der Voort: darter met ongezouten mening moest stoppen na fysieke- én privéproblemen

Vincent van der Voort geniet momenteel noodgedwongen van zijn dartspensioen. Ooit was hij 'de snelste darter van allemaal', getuige ook zijn bijnaam Fast Vinny. Maar de laatste jaren raakte zijn carrière in het slop door fysieke- én privéproblemen. Inmiddels is hij vooral analist bij Viaplay en maakt hij elke week de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Hier lees je alles wat je moet weten over Vincent van der Voort.

Als darter beleefde hij weinig hoogtepunten. Een Euro Tour-zege in 2014 en een handvol vloertoernooien de jaren daarvoor zijn de enige prijzen die op zijn palmares prijken. Bij de PDC althans. Voordat hij, met goede vriend Michael van Gerwen, in 2007 de overstap maakte naar de PDC, was hij een bovengemiddeld goede darter bij de BDO.

Gepeperde, ongezouten mening

Hij won weliswaar geen enkel toernooi, maar de rechtshandige darter haalde wel onder meer de kwartfinale van Lakeside in 2005. Doordat hij meer dan twintig jaar actief was in het dartscircuit, zit hij boordevol verhalen. En zijn mening is gepeperd en ongezouten. Als darter leefde hem dat de ene na de andere boete op.

Ex-topdarter Vincent van der Voort zorgt met enorme vergissing voor hilariteit: 'Ik bied nogmaals mijn excuus aan' "Hoorde ik opeens geblèr dat ik weg moest!" Vincent van der Voort blikt in een nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door terug op een héél ongemakkelijk moment op een vakantiepark.

Roerige tijden

2024 werd zijn laatste jaar als profdarter. Een combinatie van vervelende fysieke ongemakken en een roerig privéleven noopten tot een vroegtijdig einde. Hoewel hij aangeeft er voorlopig alleen een jaar tussenuit te gaan, twijfelt bijvoorbeeld vriend Van Gerwen aan zijn terugkomst. Van der Voort houdt zelf alle opties open.

'Het gaat gewoon niet meer': ex-profdarter Vincent van der Voort trekt pijnlijke conclusie na nieuwe afmelding Het is niet voor niks dat Vincent van der Voort dit jaar is gestopt met darten. De 49-jarige Nederlander kampt al lang met fysieke problemen. Maar zelfs bij uitnodigingen voor kleine toernooien buiten de PDC om, lukt het de man uit Purmerend maar niet om zijn pijntjes onder controle te krijgen. Na de zoveelste afmelding afgelopen week, trekt Van der Voort een pijnlijke conclusie.

Zus overleden

Van der Voort heeft last van jicht aan zijn voet, heeft rugproblemen en recent moest zijn blindedarm plotseling verwijderd worden omdat die ontstoken raakte. Het kostte hem zijn laatste kans op een WK-deelname, maar daar was hij niet rouwig om. Het overlijden van zijn zus in 2024 na een ziekbed hakte er nog veel dieper in. Zelfs als notoire binnenvetter kan hij er nog emotioneel van worden als hij eraan terugdenkt.

Topdarter Vincent van der Voort spreekt openhartig over groot verlies: 'Verschrikkelijke dingen meegemaakt' Vincent van der Voort spreekt in de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door openhartig over de beslissing om in 2025 een tussenjaar te nemen. De 48-jarige darter maakt privé een zware periode door.

Darts Draait Door en Viaplay

Nij hij vrij is van darten, schroeft hij andere werkzaamheden op. Hij blijft als analist vaak ingezet worden tijdens darttoernooien op Viaplay. Daarnaast heeft hij sinds het najaar van 2024 een podcast bij Sportnieuws.nl. Samen met presentator Damian Vlottes en soms een gast uit de dartswereld, bespreekt hij alle ins en outs in Darts Draait Door.

Vincent van der Voort woest na nederlaag tegen vrouw: 'Laat ik het politiek correct houden...' De Grand Slam of Darts is bij uitstek het toernooi waarin vrouwelijke darters voor een stuntje kunnen zorgen door een man te verslaan. Het overkwam Cameron Menzies in de groepsfase tegen Beau Greaves, maar ook Vincent van der Voort liep er een keer tegenaan in Wolverhampton. Hij was toen echt niet te genieten.

Vriendschap met Michael van Gerwen

Van der Voort is dikke maatjes met Van Gerwen. Hoewel de twee meer dan tien jaar schelen qua leeftijd, vinden ze elkaar in de manier van denken en humor. Van der Voort regelde dat zijn vriend aanschoof bij Darts Draait Door. Daarin bespraken ze alles open en eerlijk, zoals ze zijn. Ze geven aan over alles te praten onderling: Ajax en PSV, politiek en economie. "Als premier Dick Schoofs advies wil, kan hij het van ons krijgen."

Lange weg te gaan voor topdarter Michael van Gerwen: 'Alles wat hij heeft afgebroken...' Michael van Gerwen mag dan nog altijd de nummer drie van de wereld zijn, hij heeft nog een lange weg te gaan om zijn niveau weer top te krijgen. Dat beweert Vincent van der Voort, die de beste Nederlandse darter bijstaat. Afgelopen week ging de inmiddels gestopte Van der Voort mee en zag van dichtbij hoe Van Gerwen blijft worstelen.

Ruzie met Barry Hearn

Omdat Van der Voort zijn mening niet onder stoelen of banken steekt, wordt hij om van alles naar zijn mening gevraagd. En die geeft hij dan op een presenteerblaadje. Zijn woorden bereiken vooral één iemands oren: Barry Hearn. De 76-jarige Engelsman is al jaren de baas van de PDC en zijn beloftes aan Van der Voort en andere darters werden zelden nagekomen. Dat leverde al menig woordenwisseling op tussen de twee.

Vincent van der Voort botst wéér met PDC-baas Barry Hearn: 'Boeit hem eigenlijk niks' Er gaat inmiddels geen week in de dartswereld voorbij zonder dat PDC-baas Barry Hearn (76) een uitspraak doet waar Vincent van der Voort het niet mee eens is. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is profdarter Van der Voort het dit keer oneens met de top vijf beste darters aller tijden van Hearn.

Meteen boze reacties na uitspraken Vincent van der Voort: 'Binnen een uur hing hij al aan de telefoon' De uitspraken die ex-profdarter Vincent van der Voort in de vorige uitzending van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door deed, zijn niet lekker gevallen bij de PDC. De Nederlander (49) haalde in de eerste reguliere aflevering van 2025 hard uit naar de dartsbond en diens voorzitter Matt Porter. Tot zijn verbazing kreeg Van der Voort meteen boze belletjes uit Engeland.

Vrouw en kind

Van der Voort is al sinds 2000 samen met Karin. De twee zijn getrouwd en kregen een kind, Kevin. De inmiddels 22-jarige zoon van de Van der Voorts hoopt ooit in de voetsporen van zijn vader te treden. Hij kan redelijk darten en gooit zijn pijltjes in de Development Tour, het talententraject van de PDC. Het gezin runt ook een dartshop in Zaandam. Met zijn zoon was Van der Voort nog wel actief op de Dutch Open, het grootste amateurtoernooi van de wereld. Daar had hij de impact op Kevin flink onderschat.

Schuldbewuste Vincent van der Voort beschermt zoon na flinke druk: 'Dat heb ik onderschat' Vincent van der Voort keerde voor het eerst in maanden weer terug aan het dartbord voor een officieel toernooi. De gestopte darter speelde met zijn zoon Kevin het koppeltoernooi van de Dutch Open. Echter heeft hij onderschat wat zijn rentree teweeg zou brengen.

Senioren-WK

Of het speciaal voor hem was of niet, het senioren-WK verlaagde de leeftijdsgrens van 50 naar 45. Daardoor zou hij in februari zijn debuut maken tussen grootheden uit de sport. Maar ook voor dit darttoernooi moest The Dutch Destroyer last minute afmelden vanwege fysieke problemen. Omdat hij ook de Modus Super Series Legends Week miste, heeft Van der Voort (49) nauwelijks meer gedart in 2025.

Drama voor darter Vincent van der Voort (49) houdt aan: ook streep door WK-debuut Ex-profdarter Vincent van der Voort moet zijn debuut op het senioren-WK aan zich voorbij laten gaan. Donderdagavond zou de 49-jarige Nederlander voor het eerst gooien bij, zoals hij het noemt, het bejaarden-WK. Maar Van der Voort kan de wedstrijd in de eerste ronde tegen Neil Duff niet gooien, zo liet hij Sportnieuws.nl weten.

Dan maar luisteren naar zijn mening en mooie verhalen in Darts Draait Door. Hier kun je alle afleveringen beluisteren.