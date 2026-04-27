Lewis Hamilton werd al een tijdje in verband gebracht met realityster Kim Kardashian, maar inmiddels kan er geen enkele twijfel meer bestaan dat de twee inderdaad een relatie met elkaar hebben. Dat is slecht nieuws voor Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, want haar status in de Formule 1-wereld neemt daardoor nog verder af.

Tussen Hamilton en Kardashian is de laatste tijd iets opgebloeid, terwijl de twee elkaar al ruim tien jaar kennen. Dat gaat terug naar de tijd dat Hamilton nog een relatie had met zangeres Nicole Scherzinger en Kardashian samen was met Kanye West. De realityster kreeg met hem vier kinderen, maar de twee scheidden in 2022. De Formule 1-coureur had in al die jaren een aantal dates, maar echt serieus werd het na zijn geklapte relatie met Scherzinger niet meer.

Daar lijkt nu echter verandering in te zijn gekomen en daarmee is de Formule 1-wereld direct een beroemdheid rijker geworden. Kardashian is als realityster ongekend populair op sociale media en heeft op Instagram maar liefst 352 miljoen volgers. De Amerikaanse is met dat aantal ook direct de populairste partner van alle F1-coureurs.

Kardashian stoot geliefde van Leclerc van de troon

Ze neemt de titel over van de geliefde van de teamgenoot van Hamilton. Charles Leclerc trouwde eerder dit jaar met Alexandra Saint Mleux en zij heeft op het sociale medium 4,4 miljoen volgers. Ze houdt met dat aantal de partners van alle andere coureurs achter zich, maar heeft dus een achterstand van zo'n 348 miljoen volgers op de nieuwe vlam van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

Door de komst van Kardashian als WAG (Wives and Girlfriends) neemt ook de status van de parter van Verstappen af. Piquet was een jaar geleden nog de vriendin met de meeste volgers op Instagram, maar werd vervolgens voorbijgestoken door Saint Mleux en zakte nog een plekje nadat Lando Norris een relatie kreeg met Magui Corceiro. Piquet staat nu vierde achter Corceiro op de ranglijst van populairste partners van F1-coureurs.

Populairste partners van F1-coureurs op Instagram

Kim Kardashian (Lewis Hamilton): 352,8 miljoen volgers Alexandra Saint Mleux (Charles Leclerc): 4,4 miljoen Magui Corceiro (Lando Norris): 3,5 miljoen Kelly Piquet (Max Verstappen): 3,4 miljoen Maia Reficco (Franco Colapinto: 1,8 miljoen

GP Miami

Het is de grote vraag of Kardashian komend weekend van de partij zal zijn als Hamilton in zijn Ferrari meedoet aan de Grand Prix van Miami. Dat is de eerste race in iets meer dan een maand tijd nadat de raceweekenden in Saoedi-Arabië en Bahrein werden geschrapt door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. In Miami komen vaak een hoop beroemdheden kijken en dus zou het niet gek zijn als Kardashian daar ook opduikt.