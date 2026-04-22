Met hun drukke agenda's is het voor Max Verstappen en Kelly Piquet niet altijd makkelijk om samen tijd door te brengen. Ook afgelopen weekend zaten de twee weer eens op verschilende werelddelen. Verstappen reed een race in Duitsland, terwijl zijn vriendin tijd doorbracht in de Verenigde Staten. Daar liep Piquet zomaar de vrouw van topvoetballer Lionel Messi tegen het lijf.

Verstappen had deze maand eigenlijk helemaal vrij nadat de Formule 1-race in Bahrein en Saoedi-Arabië werden geschrapt vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten, maar toch reed hij afgelopen weekend in een auto.

De Nederlander reed op de Nordschleife een kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürbürgring, waar hij volgende maand aan meedoet. Dat werd een gedenkwaardig weekend, maar om de verkeerde reden: een 66-jarige coureur kwam zaterdag bij een heftige crash om het leven. Ondanks die heftige gebeurtenis stapte Verstappen een dag later toch weer in de auto.

Vriendin Verstappen in Verenigde Staten

De viervoudig wereldkampioen had deze maand kunnen gebruiken om wat extra tijd door te brengen met zijn vriendin, maar afgelopen weekend was dat dus niet het geval. Verstappen en Piquet bleken zelfs heel ver van elkaar vandaan te zijn, want de Braziliaanse zat aan de andere kant van de wereld.

Piquet is model en reist voor haar werk net als Verstappen de hele wereld over. De dochter van drievoudig F1-kampioen Nelson Piquet bracht een tijd door in de Verenigde Staten en bleef daar niet op één plek. "Van de westkust naar de oostkust", schrijft Piquet in een bericht op Instagram.

Piquet met vrouw van Lionel Messi

De Braziliaanse deelt daarbij allerlei foto's van wat ze heeft meegemaakt. Daarop is te zien dat ook dochter Penelope, die Piquet kreeg tijdens een eerdere relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat, mee is gegaan met haar moeder. De twee poseren onder meer bij de bekende Hollywood-letters in Los Angeles en ook wandelen ze samen door New York.

Piquet ontmoet door haar werk ook geregeld andere bekende mensen en dat is ook tijdens haar trip naar de Verenigde Staten gebeurd. De partner van Verstappen plaatst namelijk ook een foto waarop ze poseert met Antonela Roccuzzo. Zij is sinds 2017 getrouwd met topvoetballer Lionel Messi en heeft samen met hem drie kinderen. Roccuzzo reageert ook met drie hartjes op het Instagram-bericht van Piquet.

i Kelly Piquet (links) met Antonela Roccuzzo (midden) en Valentina Ferrer (rechts). © Getty Images

GP Miami

Gezien het schema van Verstappen kan het zomaar zijn dat Piquet nog wat langer door gaat brengen in de Verenigde Staten. De Nederlandse F1-coureur komt volgende week eindelijk weer in actie in zijn Red Bull bij de Grand Prix van Miami. Verstappen heeft hopelijk dan weer iets meer plezier op de baan. Hij verzet zich al het hele jaar fel tegen de nieuwe regelgeving en deze week werd duidelijk dat er voor de race in Miami aanpassingen zijn gedaan. Wat het precieze effect daarvan is, zal dan blijken.