Als twee supersterren een koppeltje vormen is elke stap die ze zetten nieuwswaardig. Zeker als het gaat om meervoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton en model Kim Kardashian. Ditmaal zijn de twee gespot terwijl ze een romantisch samenzijn hadden op het strand. Ze konden niet van elkaar afblijven.

Al tijdenlang waren er geruchten dat de Britse autoracer en het Amerikaanse model aan het daten waren. Gaandeweg dit jaar waren er steeds meer aanwijzingen, dat de twee inderdaad naar elkaar toegroeiden en het aldoor gezellig hadden met elkaar. Zo keken ze in februari 2026 samen naar de zestigste editie van de Super Bowl.

Met dat publieke uitstapje wakkerden ze geruchten over een romance verder aan. Sommige media zagen daar de definitieve bevestiging van hun relatie in. Hamilton en Kardashian kennen elkaar al jaren. Vlak voor de Super Bowl werden geruchten van een relatie gevoed doordat zij beiden werden gezien bij een hotel in Parijs.

Date op het strand

Het Amerikaanse medium Page Six, onderdeel van New York Post, legde deze week beslag op foto's waarop het koppel geniet van een dagje aan het strand. De kop van het artikel is veelzeggend: "Lewis Hamilton wordt handtastelijk met Kim Kardashian tijdens een liefdevolle stranddate". We vertalen het woord PDA voor het gemak als liefdevol. Het is een afkorting voor 'public display of affection', oftewel 'publiekelijk vertoon van liefde'.

De twee hadden hun strandtassen ingepakt voor een verblijf in Malibu, Californië. "De 45-jarige Karsahian en 41-jarige Hamilton konden niet van elkaar afblijven", schrijft de site. "Ze doken in de oceaan en Hamilton greep in een flink stuk van de billen van zijn vriendin tijdens een omhelzing op het strand." Er werd daarna nog meer geknuffeld en gezoend. "Op een bepaald moment kon Kardashian haar lachen niet meer inhouden toen ze samen in het water laggen", aldus de site. "Hamilton klemde haar toen tegen zijn lijf aan."

Ye

Kardashian was eerder getrouwd met de muzikant Kanye West, die nu door het leven gaat als Ye. Hij kampt met een bipolaire stoornis, waardoor hij regelmatig voor controverse zorgt. Bijvoorbeeld door een nummer uit te brengen met de titel 'Heil Hitler'. Om die reden is hij in veel Europese landen niet welkom voor optredens. Volgens Kim Kardashian was het feit dat haar ex-man Ye, ook bekend als Kanye West, persoonlijke informatie over haar en hun gezin in het openbaar deelde "de laatste druppel" in hun relatie. Dat zegt de realityster in de podcast Call Her Daddy van Alex Cooper.

"Er waren gewoon veel dingen waar ik niet mee wilde dealen. Ik vond het niet leuk dat iemand slecht sprak over mijn kinderen, mijn oma of mijn tantes. Als iemand dat doet, dan moeten we niet samen zijn. Al die persoonlijke dingen zo ventileren", aldus Kardashian, die vier kinderen met de rapper heeft. De Amerikaanse refereert hiermee aan de onthulling van Ye dat ze abortus overwoog toen ze voor het eerst zwanger was.