René van der Gijp blikt terug op merkwaardige actie opdringerige sponsor: 'Pleur alsjeblieft op!'

René van der Gijp zit nooit om anekdotes verlegen. Die gooit hij zonder enige moeite over tafel bij Vandaag Inside, of in zijn podcast. Dit keer gaat het over een verhaal van een van Van der Gijps sponsoren.

Dat gebeurt in de podcast Kieft Jansen Egmond Gijp. Het viertal vrienden valt niet alleen de onderwerpen luchtig aan, maar ook elkaar. "Jij (wijzend naar Rob Jansen, red.) zei net op het terras iets heel onvriendelijks tegen Wim", opent presentator Michel van Egmond het bal. "Je keek naar Wim en zei heel misprijzend: 'Heb je geen garderobe?'"

"Hij ziet er toch vreselijk uit. Hij heeft een zwart t-shirt, een groen t-shirt en één spijkerbroek. Dat is toch zielig? En hij vindt het nog mooi ook", is Jansen resoluut.

Kieft zoekt kledingsponsor

De Europees kampioen van 1988 houdt zich op de vlakte. "Met je gilletje", countert hij. Jansen vindt het al knap dat Kieft dat woord kent. Hij en Van Egmond zijn het er over eens dat Kieft uit is op een kledingsponsor.

"Elke boerenpummel die op de Nederlandse televisie over een corner praat, wordt van zijn kruin tot zijn balzak gesponsord. En Wim zit in die t-shirtjes", constateert schrijver Van Egmond.

Nauw betrokken kledingsponsor

Daar haakt Van der Gijp op in. "Hij heeft zo een sponsor. Frans Duits (zanger, red.) heeft er ook eentje", zegt hij met een cynisch toontje.

"Maar ik had een kledingsponsor in Nistelrode, een groot bedrijf. Die gaven mij kleding, niet gratis want ik wilde er wel wat voor betalen. Zij gingen mij bellen als Johan Derksen iets verkeerd gezegd had. Of ik daar aan tafel niet iets van kon zeggen. Ik zei: 'ga je nu ook al bemoeien met…' Nee ja, pleur alsjeblieft op!", blikt Gijp terug.