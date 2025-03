Hilarisch verhaal van René van der Gijp over ontmoeting met koningin Beatrix: 'Ze keek zo van: die is niet goed'

René van der Gijp vertelde bij de vrijdagse uitzending van Vandaag Inside over zijn ontmoeting met voormalig koningin Beatrix. Dat deed hij uiteraard op zijn 'Gijps'.

Eerst kwam bij de talkshow schrijver Nico Dijkshoorn aan het woord, over de kans die hij had om Koning Willem-Alexander in levende lijve te zien. Dat had te maken met de Boekenweek. Gezien Dijkshoorn in het verleden het boekenweekessay schreef, was hij uitgenodigd voor een 'walking dinner' waarbij de koning ook present zou zijn.

Majesteit

Dijkshoorn had echter weinig interesse in die gelegenheid. "Geen haar op mijn hoofd", zo dacht hij erover. Zijn vriendin Tanja spoorde hem aan om toch te gaan, want hij zou vast thuiskeren met materiaal "voor een column ofzo".

Maar na zijn aanmelding, kreeg Dijkshoorn te horen dat je de koning altijd met 'majesteit' moet aanspreken. En dat weigert Dijkshoorn.

Leuk

Van der Gijp stak daarna van wal met zijn koninklijke anekdote. Ook hij was ooit uitgenodigd, toen nog op het moment dat Beatrix de koningin was. Hij trok een nieuw pak aan, zo begon hij.

"Er werden uit alle provincies mensen uitgenodigd. Toen vroeg iemand aan mij: 'Joh, wil je voorgesteld worden aan de koningin?' Ik zei: 'Nou oké, prima'. Dus ik werd naar een zijkantje gebracht. Toen kwamen ze aan: Maxima, Balkenende, Willem-Alexander en Beatrix. Ik had geen instructies gekregen. Beatrix zei: 'Wat leuk dat u er bent.' En ik zei: 'Ja joh, ik was toch in de buurt en ik weet dat je dat leuk vindt'. Ik zag haar kijken naar mij, zo van: die is niet goed. Ze liep gelijk door."

Koningin Beatrix

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix was 33 jaar Koningin der Nederlanden, van 1980 tot 2013 . Op 30 april 2013 werd Prinses Beatrix opgevolgd door haar oudste zoon Willem-Alexander. Prinses Beatrix was getrouwd met Prins Claus der Nederlanden.