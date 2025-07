René van der Gijp maakte het nodige mee in zijn leven, op voetbal- en privégebied. Het leverde hem dan ook twee biografieën op. Met name zijn eerste boek 'Gijp' zorgde voor een drukke signeersessie, maar op de tweede dag kwam hij van een koude kermis thuis.

Het onderwerp komt ter sprake in de podcast KieftJansenEgmondGijp, wanneer ze praten over de aankomende biografie van Boris Becker. Het drietal aan tafel zegt voor de grap dat het boek Boris zal gaan heten. "Daar zijn wij mee begonnen, hè. Gijp", lacht de hoofdpersoon van het gelijknamige boek.

"Dat is een beetje uit de hand gelopen", constateert Michel van Egmond, de schrijver van al die boeken. "Dat is een beetje uit de klauwen gelopen", dikt Van der Gijp het nog even aan. "Ik kan godverdomme de boekhandel niet inlopen of daar ligt Sjaak, Cor, Wim… weet ik veel wie er allemaal ligt", verzucht Van Egmond.

Verlaten boekhandel op Schiphol

Van der Gijps boeken waren enorm populair. Zijn eerste biografie werd ongeveer 350.000 keer verkocht en won in 2013 de NS Publieksprijs. Het zorgde voor uiteenlopende signeersessies. "Er stonden buiten 8000 mensen met dranghekken, ME, alles. De dag erna moesten we tekenen op Schiphol in een boekhandel… Twee uur gezeten, niet één boek getekend", weet Van der Gijp nog.

"Niet één. Maar het enige wat voorbij loopt zijn Japanners en Chinezen", volgens het markante tv-gezicht. "Dat hadden we in principe van te voren kunnen weten", bedenkt Van Egmond zich nu. "Wij zaten daar met een stapel boeken, met van die lichten op ons. Die Japanners keken alleen maar van die zijn niet goed", grinnikt Van der Gijp.

Het zorgde er volgens Van der Gijp voor dat hij weer even met beide benen op de grond stond, nadat de eerste signeersessie zo'n succes was. Tennislegende Boris Becker had meer moeite om normaal te blijven: