Boris Becker steekt zijn mening vaak niet onder stoelen of banken. Het markante tennisicoon zorgt dan ook voor hilariteit met zijn uitspraken en gedrag. Hij wordt vergeleken met een ander bijzonder persoon: Louis van Gaal.

Becker komt ter sprake in de podcast KieftJansenEgmondGijp, waar het kort even gaat over de finale van Wimbledon tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Volgens het drietal aan tafel zijn zij veel minder uitgesproken dan Becker. "Wij geven binnenkort zijn biografie uit. Ik hoop dus dat hij naar Nederland komt", begint presentator Michel van Egmond.

"Die is geweldig", beweert René van der Gijp. "Dat is een fenomeen", erkent Van Egmond. "Dat is een soort Louis van Gaal, volledig in de ban van zichzelf", vindt Van der Gijp.

'Hij staat er als groot vorst bij'

"Dat komt misschien ook door de taal. Maar als je hem ziet en hij wordt geïnterviewd, hij staat er als een groot vorst bij. Hij heeft ook zoiets, wat bijvoorbeeld (John) McEnroe totaal niet heeft, over hem van alles wat ik hier zeg wordt wereldwijd uitgezonden", schetst Van der Gijp. "Hij laat ook stiltes vallen", vult Wim Kieft aan. "Dat is zo goed, dat is zo goed. Die Boris Becker", bewondert Gijp.

Volgens Kieft is alle aandacht naar zijn kop gestegen. "Hij heeft ook, net als die Jan Üllrich (wielrenner, red.), dat hele Duitsland over zich heen gekregen. Eerst positief, later negatief. Dat doet toch wat met je. Of je gaat er aan onderdoor, of je gaat er nog meer in geloven", denkt Kieft. "En Boris is duidelijk dat-ie er nog meer in is gaan geloven."

"Boris eindigde, niets ten nadele van jou, echt in die hele slechte realityshows", weet Van Egmond. "Van help ik zit vast in de jungle of zo", zegt hij gekscherend. "Misschien ga ik dat ook nog doen", grapt Kieft, die onlangs meedeed aan Het Perfecte Plaatje.

Financiële dreun

Becker was na zijn actieve carrière niet zo scherp op zijn financiën. Hij kwam in de problemen en Van der Gijp vindt het gek dat een van de managers die hij groot heeft gemaakt hem niet ondersteunde. De Roemeen Ion Tiriac verdiende miljoenen aan de Duitser, maar was nergens te vinden toen Becker in nood was. "Ik geloof dat die problemen van Boris echt in de tientallen miljoen opliepen", verdedigt Van Egmond de Roemeen.

"Tientallen? Ik ga het boek lezen. Het is natuurlijk wel een fenomeen", verzekert Van der Gijp.