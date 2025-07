Oud-topvoetballer Wim Kieft is bezig om fit te worden voor het 'Nog Eén Keer Fit', een vierdelige serie die vanaf oktober te zien is. Mede dankzij zijn vrouw is Kieft daardoor na lange tijd begonnen aan een opmerkelijke hobby, waar hij momenteel de vruchten van plukt op relatiegebied.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp wil presentator Michel van Egmond weten hoe met Kiefts fitheid is. De Europees kampioen doet samen met oud-topvoetballers Wesley Sneijder en Royston Drenthe mee aan het programma om af te vallen. Als boegbeelden hopen zij Nederland in beweging te krijgen.

"Ik heb wel een beetje getraind", erkent Kieft. "Fietsen?", vraagt René van der Gijp zich af met de Tour de France die nu bezig is in het achterhoofd. "Weet je wat ik gedaan heb? Mijn vrouw zeurde daar al tweeënhalf jaar om: yoga", onthult Kieft. Het zorgt voor ongeloof bij de andere twee aan tafel. "Yoga. Yoga zei die", roept Van Egmond. "Hij zei yoga, ja serieus", reageert hij verontwaardigd.

Power yoga

Het gaat om power yoga, wil Kieft even verduidelijken. "Kijk die mensen moeten allemaal lachen", wijst Van Egmond naar het aanwezige publiek. "Waarom moeten ze lachen dan? Ik hoor ze niet lachen", bijt de Europees kampioen van zich af. "Maar Wimpie, vertel effe", wil Van der Gijp weten hoe het werkt.

"Houding is belangrijk. Houding lang volhouden. Daar word je heel sterk van, daar krijg je heel sterke benen van. Ik zit gewoon in het circuit dat ik alles wil uitproberen", benadrukt Kieft. "Daar zat je altijd al in hoor, in het circuit dat je alles wilde uitproberen", grapt Van Egmond, verwijzend naar het verleden van Kieft. De oud-voetballer kampte jarenlang met een cocaïneverslaving. Om die grap kan hij wel lachen, net als Van der Gijp. "Jij bent er zelfs in doorgeslagen", vult laatstgenoemde nog gekscherend aan.

Wim Kieft profiteert van besluit

Alle grappen terzijde: Kieft profiteert er naar eigen zeggen wel van. "Als jouw vrouw dat graag wil, en je doet het, dan moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt daarna (in je relatie)", verzekert Kieft. "Samen dingen doen, beetje geïnteresseerd zijn", geeft Kieft als tip mee aan andere mannen. Van der Gijp lacht daardoor de ballen uit zijn broek. "Verbinding", gaat de Europees kampioen van 1988 met een serieus gezicht verder.

Ten slotte komt Van Egmond tot de conclusie dat Kieft ook wat fysieker mag zijn met de andere makers van de podcast, waarna het gesprek verder gaat over een ander onderwerp.